"Я лежала и думала: давайте уже! Если прилетит, то чтобы сразу, я не хочу лежать под завалами и умирать. Пожалуйста, чтобы сразу", - рассказывает Вероника Козловская из Мариуполя. Сейчас она живет в Даугавпилсе.
"Давайте просто жить. Завтра может не настать". Вероника из Мариуполя, которую война привела в Даугавпилс
Одним из самых страшных воспоминаний Вероники о времени, проведенном в подвале дома в Мариуполе, остается день, когда она почувствовала, что у нее больше просто нет сил жить.
Веронике 22 года, сыну Никите в июле исполнилось 5 лет. "Чайка" рассказывает ее историю в рамках проекта "Мы здесь".
Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Над проектом совместно работают "Чайка" и RUS TVNET. Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Нам кажется очень важным рассказать эти истории нашим читателям.
Над этой историей работали: Инна Плавока, Вадим Богданов, Павел Хныкин, Ирина Маскаленко.
Историю певицы Анастасии Василенко, бежавшей от войны и сумевшей продолжить свою музыкальную карьеру в Риге, читайте здесь.
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