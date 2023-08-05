"Давайте просто жить. Завтра может не настать". Вероника из Мариуполя, которую война привела в Даугавпилс

Одним из самых страшных воспоминаний Вероники о времени, проведенном в подвале дома в Мариуполе, остается день, когда она почувствовала, что у нее больше просто нет сил жить.

Веронике 22 года, сыну Никите в июле исполнилось 5 лет. "Чайка" рассказывает ее историю в рамках проекта "Мы здесь".

Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Над проектом совместно работают "Чайка" и RUS TVNET. Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Нам кажется очень важным рассказать эти истории нашим читателям.

Над этой историей работали: Инна Плавока, Вадим Богданов, Павел Хныкин, Ирина Маскаленко.

Историю певицы Анастасии Василенко, бежавшей от войны и сумевшей продолжить свою музыкальную карьеру в Риге, читайте здесь.

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.