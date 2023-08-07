"Не везде в Европе так". Художница Люся из Киева, которая нашла в Латвии дом и продолжила карьеру

Люсю стали искать в социальных сетях, чтобы предложить одежду, помощь, жилье, но и это еще не все.

"Карьера в Латвии - это что-то невероятное. До последнего думала, что придется менять профессию", - не скрывает Люся. Но и тут цепная реакция неравнодушных людей позволила художнице делать то, что она любит больше всего на свете. Творить.

Люся - вторая героиня проекта RUS TVNET и Чайки "Мы здесь". Как именно она смогла продолжить в Латвии карьеру художницы, открыть в Юрмале свою персональную выставку, освоить латышский язык и найти семью, которая приняла ее как родную, смотрите в небольшом документальном фильме.

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской.

Фото: ZVB_logo

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