Полюбить Латвию, ее язык и встретить Кауперса. История уроженки Мариуполя Насти

"Латвия пахнет выпечкой", - говорит Анастасия Василенко. Она родилась в Мариуполе, жила с супругом в Харькове, а в Латвию ее весной 2022 года привела война. В Украине она оставила свою музыкальную карьеру, учеников и супруга. Ей пришлось начинать жизнь практически с нуля...
Как Настя смогла продолжить в Латвии карьеру певицы, познакомиться с Ренарсом Кауперсом и другими знаменитостями, устроиться на работу по профессии, начать учить латышский и полюбить нашу страну всей душой, смотрите в небольшом документальном фильме в рамках проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это серия документальных фильмов о людях из Украины, Беларуси и России, которые, гонимые войной и различными политическими обстоятельствами, выбрали своим домом Латвию. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием Chayka.lv.
*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.
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