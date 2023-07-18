Полюбить Латвию, ее язык и встретить Кауперса. История уроженки Мариуполя Насти

Как Настя смогла продолжить в Латвии карьеру певицы, познакомиться с Ренарсом Кауперсом и другими знаменитостями, устроиться на работу по профессии, начать учить латышский и полюбить нашу страну всей душой, смотрите в небольшом документальном фильме в рамках проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это серия документальных фильмов о людях из Украины, Беларуси и России, которые, гонимые войной и различными политическими обстоятельствами, выбрали своим домом Латвию. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием Chayka.lv.

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