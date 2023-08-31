Фото ⟩ Чудо прошлой ночи - голубая суперлуна

Луна казалась в ночном небе больше, чем обычно, поскольку на мгновение она находилась всего в 357 344 километрах от Земли. 1 августа этого года суперлуна находилась на расстоянии более 160 километров от Земли. В среднем Луна находится на расстоянии 384 400 километров от Земли.

Следующая голубая суперлуна будет наблюдаться только в 2037 году. Правда, в конце сентября на небе будет видна обычная суперлуна. В любом случае, до тех пор вы можете наслаждаться яркой луной на фотографиях.

Галерея: Голубая суперлуна

Название "Голубая Луна" появилось не потому, что луна голубая. В астрономии термин "Голубая Луна" используется для обозначения одной из фаз луны.