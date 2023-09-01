Возможно, из прибыли Latvenergo компенсируют рост тарифов на распределение

В четверг, 31 августа, принадлежащее государству предприятие Latvenergo сообщило о новом рекорде доходов и прибыли в этом полугодии. Сейчас уже рассматривают, как прибыль разделить и куда ее направить. Одно из предложений - в определенных случаях из прибыли можно бы было компенсировать прирост тарифов на распределение электроэнергии. Идею еще нужно будет рассмотреть как правительству, так и Сейму, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.