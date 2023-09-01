Возможно, из прибыли Latvenergo компенсируют рост тарифов на распределение

В четверг, 31 августа, принадлежащее государству предприятие Latvenergo сообщило о новом рекорде доходов и прибыли в этом полугодии. Сейчас уже рассматривают, как прибыль разделить и куда ее направить. Одно из предложений - в определенных случаях из прибыли можно бы было компенсировать прирост тарифов на распределение электроэнергии. Идею еще нужно будет рассмотреть как правительству, так и Сейму, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Как уже сообщалось, оборот концерна Latvenergo в первом полугодии этого года составил 1,163 миллиарда евро, что на 56,3% больше, чем за тот же период 2022 года. В свою очередь прибыль концерна выросла на 56,8% - до 222,519 миллиона евро, свидетельствует информация, предоставленная Latvenegro бирже Nasdaq Riga.
В то же время оборот материнского предприятия концерна в первом полугодии 2023 года увеличился на 83,2%, достигнув 867,9 миллиона евро, а прибыль материнского предприятия концерна составила 228,2 миллиона евро, что является ростом на 50,5%.
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