Пт, 1.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Возможно, из прибыли Latvenergo компенсируют рост тарифов на распределение

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Электрические провода
Электрические провода Фото: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

В четверг, 31 августа, принадлежащее государству предприятие Latvenergo сообщило о новом рекорде доходов и прибыли в этом полугодии. Сейчас уже рассматривают, как прибыль разделить и куда ее направить. Одно из предложений - в определенных случаях из прибыли можно бы было компенсировать прирост тарифов на распределение электроэнергии. Идею еще нужно будет рассмотреть как правительству, так и Сейму, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Как уже сообщалось, оборот концерна Latvenergo в первом полугодии этого года составил 1,163 миллиарда евро, что на 56,3% больше, чем за тот же период 2022 года. В свою очередь прибыль концерна выросла на 56,8% - до 222,519 миллиона евро, свидетельствует информация, предоставленная Latvenegro бирже Nasdaq Riga.

В то же время оборот материнского предприятия концерна в первом полугодии 2023 года увеличился на 83,2%, достигнув 867,9 миллиона евро, а прибыль материнского предприятия концерна составила 228,2 миллиона евро, что является ростом на 50,5%.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх