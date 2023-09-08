Яна Брук все еще официально не развелась

В шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Брук повонила Озолиньшу, но тот не ответил. Яна поразмышляла, почему режиссер, возможно, не хочет с ней разговаривать, и одной из причин, по ее мнению, может быть его недавняя свадьба.

Сама Яна признается, что на данный момент у нее есть только один человек, который живет в Америке и может помочь ей с разводом, и это Микс. "Он не взял трубку, потому что, я думаю, рядом с ним была его жена".

Летом 2022 года Яна Брук приняла участие в шоу "Свидание за 50 долларов", главным героем которого был Микс. Между ними возникла влюбленность, но после шоу они не стали парой.

Оглядываясь на то, что произошло, Яна все еще допускает вероятность того, что между ними могли бы развиться отношения.

"Я чувствую, что у нас как у пары был потенциал, но мы ничего с ним не сделали".

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