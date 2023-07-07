Яна Брук о съемках в порно: "Это невыгодно"

Яна не скрывает, что на данные предложения сняться в порно отвечает отказом.

"Да, у меня были предложения из порноиндустрии. Я не согласилась. Не хочу говорить ничего плохого, поскольку порно - тоже работа, но мне достаточно своих видео и фотографий".

Яна сказала, что предложение также финансово не было выгодным: "Там также нельзя много денег не заработаешь".

Во время беседы она упомянула сумму, которая была предложена ей за один день. Сумма была в районе 500 евро, и ее удивило, что это не за одно только видео, а за полный рабочий день. "Такая тяжелая работа и всего 500 евро? Это невыгодно".

Хотя и ее контент в соцсетях откровенный, Яна подчеркивает, что это не порно, и в том числе поэтому она отказалась от предложения - это слишком личное.

Также девушка добавила, что ее контент в социальных сетях - это также борьба с собой, со своими комплексами.

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