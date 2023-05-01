Для RUS TVNET ⟩ "Смелость - это не снять лифчик": Яна Брук о победе в шоу и новой карьере

"Все у нас в голове", - подчеркивает латвийский блогер Яна Брук, рассказывая о своей победе на шоу Mīla kemperī, а также о том, как она изменилась за последние два года.
После шоу у Яны Брук добавилось узнаваемости. Она стала ведущей программы Stila patruļis (2-й сезон).
"У меня стало много интервью на латышском языке и латышская аудитория прибавилась", - объясняет Яна свой выбор перейти в соцсетях на латышский язык. Писать по-английски она не хотела, а те, кто на нее подписан из русскоговорящих - знают латышский язык.
"По крайней мере они умеют читать. Может, они не говорят, но читают свободно. Поэтому мной было принято решение - писать на латышском в сторис, а говорить в сторис - на русском", - поясняет блогер.
Яна объясняет, что она проделала очень большую работу над собой. Все изменилось с того момента, как она начала менять свои мысли: "Энергетические практики, принятие, благодарность и правильное состояние для того, чтобы просить у Вселенной помощи. Все это помогло мне.
Сложно делиться такими вещами, когда ты красивый и модный блогер, который всегда в хорошем настроение и весело шутит. Но тут внезапно у меня нет сил быть той, кто я есть. Мне тогда надо играть и притворяться для всех подписчиков и людей в интернете. Ожидание - реальность! Депрессия наступила в тот момент, когда тело заговорило: "О нет! Я больше не хочу эту персону с таким мышлением и эмоциями".
Брук добавляет, что произошло перерождение.
"Депрессия - это когда ты сопротивляешься перерождению. Когда ты боишься быть новым, потому что социум ждет от тебя другого. Но факт в том, что мы все меняемся, а если не меняемся, то это не жизнь, а существование.
Это было сложно, да. Но я всегда вдохновляла людей на самые прекрасные и свободные поступки, а теперь я сама же вдохновляю себя. Все есть у нас внутри!" - уверена Яна.
Ранее она рассказала подписчикам, как попала в ДТП, в котором могла погибнуть. С того момента она решила кардинально поменять свою жизнь:
"Раньше я больше любила тусить, чем сейчас. Больше пила и курила. Сейчас это мне не кажется суперинтересным. Во мне было больше агрессии и истерик. Сейчас меня не интересуют негативные эмоции, мне не интересно их носить в своем сердце. Я избавилась, а точнее - от меня ушло много людей, псевдодрузей. Они толпами пропали из моей жизни, чему я рада, потому что как только я начала меняться - люди стали сами отваливаться. Это такой закон. Это тоже одна из лучших вещей, что случились со мной. На место ушедших пришли новые прекрасные персоны для новой меня".
Яна не скрывает, что она и сейчас способна проехаться в автобусе в одном купальнике. "Это для меня никакой не вызов. Это вообще очень легко было тогда, да и сейчас будет. Но нужно ли мне это? Сейчас я могу раздеться в Копенгагене у самой знаменитой скульптуры Русалочки при всех туристах в самом популярном реалити-шоу Латвии, а после и вообще выиграть это шоу! Вот это новый уровень", - смеется Брук.
Что тогда, что сейчас она остается такой же смелой. Тогда ее смелость была направлена в адрес мужчин: "Они так хотели меня принизить, а некоторые из этих мужчин были моими "друзьями", вокруг меня устраивалось столько скандалов, и эти скандалы и интриги плелись за моей спиной. Тогда никто из этих людей не подумал, как я себя чувствовала. Им всем было весело наблюдать за издевками и писать новые и новые комментарии".
"Так что смелость - это не снять лифчик (хотя для многих и это событие века), смелость - это пройти через все издевки, унижения, колкости и хейт за все, что угодно. Вот это смелость! А раздевание - это мой манифест, но он совсем на другую тему", - подытоживает Яна.
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