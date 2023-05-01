Для RUS TVNET ⟩ "Смелость - это не снять лифчик": Яна Брук о победе в шоу и новой карьере

Брук добавляет, что произошло перерождение.

"Депрессия - это когда ты сопротивляешься перерождению. Когда ты боишься быть новым, потому что социум ждет от тебя другого. Но факт в том, что мы все меняемся, а если не меняемся, то это не жизнь, а существование.

Это было сложно, да. Но я всегда вдохновляла людей на самые прекрасные и свободные поступки, а теперь я сама же вдохновляю себя. Все есть у нас внутри!" - уверена Яна.

Ранее она рассказала подписчикам, как попала в ДТП, в котором могла погибнуть. С того момента она решила кардинально поменять свою жизнь:

"Раньше я больше любила тусить, чем сейчас. Больше пила и курила. Сейчас это мне не кажется суперинтересным. Во мне было больше агрессии и истерик. Сейчас меня не интересуют негативные эмоции, мне не интересно их носить в своем сердце. Я избавилась, а точнее - от меня ушло много людей, псевдодрузей. Они толпами пропали из моей жизни, чему я рада, потому что как только я начала меняться - люди стали сами отваливаться. Это такой закон. Это тоже одна из лучших вещей, что случились со мной. На место ушедших пришли новые прекрасные персоны для новой меня".