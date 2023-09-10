Как белка в колесе через Атлантику: в США снова арестовали человека, пытавшегося пересечь океан в "воздушном пузыре"

Балучи отправился в свое путешествие как раз в момент, когда Флорида готовилась к приходу сильного урагана.

Сейчас ему предъявлены федеральные обвинения, в том, что он отказывался дать пограничникам доступ к своему «судну» и нарушил приказ капитана порта.

Контекст Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Оранжевая черта Фото: BBC

Далеко не первая попытка

Это не только не первое путешествие Балучи в «пузыре», как он сам называет свое плавательное средство, но и не первый арест.

В 2021 году он был арестован после того, как его спасли при попытке добраться тем же способом из Флориды в Нью-Йорк: его «корабль» оказался более чем в 40 км к югу от пункта отправления, явно, сбившись с курса.

В 2014 году его пришлось спасать из аналогичной штуковины возле Сент-Огастина, а затем, два года спустя, его снова пришлось спасать неподалеку от Палм-Бич во Флориде.

В предыдущих интервью Балучи говорил, что пытался собрать деньги для различных целей, в том числе для бездомных и постоянно спасающей его береговой охраны.

«Моя цель — не только собрать деньги для бездомных, но и для береговой охраны, собрать деньги для полицейского управления, собрать деньги для пожарной службы», — сказал он WOFL-TV в Орландо в 2021 году.

«Они находятся на государственной службе, делают это ради безопасности и помогают другим людям», — добавил он.