"Половина сборной с трудом сводит концы с концами". Даугавиньш о пенсиях и обеспечении спортсменов

В латвийских СМИ в последнее время все чаще обсуждается тема влияния на контракты игроков завоеванной весной бронзовой медали. После исторического успеха сборной Латвии значительная часть ее хоккеистов не смогла получить контракты в лигах более высокого уровня.

Даугавиньш и ранее заявлял, что государство должно обеспечить пенсии спортсменам после завершения карьеры. Это, по его мнению, было бы способом дать им дополнительную мотивацию представлять свою страну. Также на этот раз в разговоре с журналистами Даугавиньш подчеркнул, что спортсмены, выступающие в рядах сборных, посвящают этому свое свободное время, которое можно было бы инвестировать в другие виды деятельности.