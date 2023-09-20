"Половина сборной с трудом сводит концы с концами". Даугавиньш о пенсиях и обеспечении спортсменов

Капитан латвийской сборной по хоккею Каспар Даугавиньш в программе Латвийского телевидения (LTV) Sporta studija обрисовал довольно мрачную финансовую ситуацию среди хоккеистов Латвии.
В латвийских СМИ в последнее время все чаще обсуждается тема влияния на контракты игроков завоеванной весной бронзовой медали. После исторического успеха сборной Латвии значительная часть ее хоккеистов не смогла получить контракты в лигах более высокого уровня.
Даугавиньш и ранее заявлял, что государство должно обеспечить пенсии спортсменам после завершения карьеры. Это, по его мнению, было бы способом дать им дополнительную мотивацию представлять свою страну. Также на этот раз в разговоре с журналистами Даугавиньш подчеркнул, что спортсмены, выступающие в рядах сборных, посвящают этому свое свободное время, которое можно было бы инвестировать в другие виды деятельности.
"Это, конечно, тема для широкой дискуссии. Но это было бы интересное дело, за которое можно побороться. Спортсмен после завершения карьеры остается ни с чем. Большинство из них не имеют высшего образования. Я тоже один из тех, у кого не было возможности совмещать хоккей с учебой. Во-вторых - травмы или другие медицинские проблемы, которые проявятся потом. Поэтому было бы хорошо, если бы была какая-то поддержка со стороны государства", - сказал Даугавиньш.
Некоторые иностранные игроки как в баскетболе, так и в хоккее могут назвать себя миллионерами, но, как отмечает Даугавиньш, у большинства хоккеистов тоже не слишком щедрые контракты с зарубежными клубами.
"Большинство спортсменов, которые представляют страну, играют за эти деньги на выживание. Даже за рубежом. Могу точно сказать, что половина сборной Латвии по хоккею едва сводит концы с концами. Очень много тратится, например, на витамины. Ты их приобретаешь из своего кармана. Не факт, что все сейчас смогут заработать столько денег, чтобы обеспечить свои семьи после окончания карьеры", - говорит Даугавиньш.
В качестве еще одного направления, в котором государство могло бы помочь спортсменам, хоккеист выделяет предоставленные возможности совмещения учебы со спортом.
Недавно Даугавиньш подписал контракт с чешской "Дуклой", в рядах которой он уже отличился голом в первом матче. Словацкие СМИ сообщили, что Даугавиньш будет получать самую высокую зарплату в экстралиге - 120 тысяч евро за сезон.
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