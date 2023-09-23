Видео ⟩ Евгений Чичваркин о z-рокерах: "Уныло на все это смотреть"

"Он был вхож в наш дом и жалко, что видимо слишком много каннабиоидов что-то делают с мозгами плохое. Иди нах*р Рома Билык со всеми своими проникновенными песнями и хитами", - сказал проживающий в Лондоне российский предприниматель, активно поддерживающий Украину.

Евгений Чичваркин заметил, что Рома Зверь не такой уж старинный знакомый. Всего 3-4 года назад, он был в гостях у бизнесмена и пел проникновенные песни. Он рассказал, что несколько сотрудников "Евросети" тоже "офашистились", чему он удивлен. Отдельно он высказался и о z-рокерах:

"Я как мальчик выросший на русском роке... Смотреть на этих престарелых зигующих людей. При чем, чтобы им зиговать, зачастую, это даже не деньги, а Стокгольмский синдром. Как в из пионерское детство - почувствовать себя причастным к чему-то большому и сильному", - рассуждает Чичваркин.

Бизнесмен напоминает, что часть из этих артистов злоупотребляют алкоголем и наркотиками, а потому их сознание искажено: "Плюс пропитые, пронюханные и прокуренные мозги. Такое же окружение. Надежда, что хотя бы позовут в телевизор и заплатят 30 деревянников. Уныло на все это смотреть".

Ранее о z-артистах высказался журналист и публицист Артемий Троицкий.

Видео: интервью с Евгением Чичваркиным