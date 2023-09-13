Троицкий о z-артистах: "Единственное, что умеют эти ребята делать здорово - это воровать"

Артемий Троицкий не был в России 2,5 года. Он отмечает одну "фундаментальную и всеохватную" проблему Владимира Путина и всего того, что делается в РФ:

"Все, что делается в РФ с подачи государства - крайне низкого качества. Единственное, что умеют эти ребята делать здорово - это воровать. Все остальное у них получается крайне халтурно и бездарно [...].

В Советском Союзе была очень хорошо слышна пропагандистская песня. Но писали эти песни помимо халтурщиков еще и энное количество, и немалое, замечательных и талантливых композиторов и поэтов".

Михаил Козырев Фото: Кадр из видео

Троицкий заметил, что эти песни были про партию, Ленина, комсомол. Сейчас их, "конечно, невозможно слушать без иронии", но их до сих пор помнят, потому что это были "мощные мелодии", "мощная музыка":

"Ничего даже отдаленно похожего в этой z-попсе не наблюдается. Работают исключительно бездари и графоманы. Какой-то Денис Майданов и какая-то Вика Цыганова. Если брать рокеров, то Чичерина, Галанин, Вадим Самойлов - это не то что не первая, не вторая, третья и четвертая лига. В свое время они что-то симпатичное создавали, а теперь полностью исписались, впали в какую-то бесконечную творческую импотенцию. Последнее, что они мало-мальски стоящее сделали, было лет 20-25 назад".

Михаил Козырев Фото: Кадр из видео

Этот вывод подтвердил и ведущий программы Михаил Козырев, который привел скриншоты самых популярных видео тех артистов, кто "зиганул". Действительно, самые их популярные клипы были созданы 20 лет назад.

Видео: Эфир Михаила Козырева