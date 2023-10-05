Первый в стране: открылся пункт обмена строительного мусора, стройматериалов и предметов для ремонта

Сортировочная площадка Nomales, в том числе пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов ремонта, будет работать по понедельникам с 15:00 до 19:00; по вторникам, средам и пятницам с 12.00 до 16.00; по субботам с 9.00 до 13.00.

В пункте обмена люди могут бесплатно сдать, получить или обменять краски и лаки, неиспользованные малярные принадлежности, инструменты, мелкую сантехнику типа мойки, сухие смеси, древесину, деревянные двери и окна с целыми стеклами, отделочные материалы, крепления и фурнитуру, металлоконструкции, кирпич, плитку и различные виды покрытий, предметы интерьера, например, подсвечники, светильники, но не мебель, электротехнику в рабочем состоянии, которая будет проверена при доставке, а также строительный мусор, если нецелесообразная примесь составляет не более 30% и взяв взамен гравий и щепу в эквивалентном количестве.

Все передаваемые материалы должны быть без дефектов, в полной комплектации и готовыми к дальнейшему использованию.

В пункте обмена не принимаются не поддающиеся определению вещества, жидкости и химикаты, вещества, опасные для здоровья и жизни, пустые упаковки из-под краски, лака или масла, асбест.