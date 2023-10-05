С целью развития экономики замкнутого цикла, уменьшения количества строительных отходов и обеспечения их повторного использования предприятие по управлению отходами CleanR в среду, 4 октября, открыло первый в Латвии пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов для ремонта, сообщил RUS TVNET председатель правления предприятия Валерий Станкевич.
Первый в стране: открылся пункт обмена строительного мусора, стройматериалов и предметов для ремонта
С 4 октября пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов ремонта доступен всем желающим. Там можно бесплатно сдать, взять или обменять годные для повторного использования строительные материалы, предметы для ремонта, предметы интерьера и электротехнику в рабочем состоянии. Также в пункте обмена строительный мусор определенного качества можно обменять на грунт или щебень, полученный в результате вторичной переработки.
Новый пункт обмена интегрирован в центр сортировки и переработки строительных отходов Nomales, расположенный в Стопиньском округе на улице Бривниеку, 11. На его открытии в присутствии представителей Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Rīgas Enerģētikas aģentūra, Zero Waste Latvija и других гостей были сданы первые строительные материалы - краски, масла, кисти, обои, электротехника и т.д.
Пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов для ремонта создан благодаря проекту LIFE Waste to Resourses IP, который в таком широком масштабе реализуется в Латвии впервые.
"Учитывая, что жильцы часто избавляются от строительного мусора или остатков строительных материалов, выбрасывая их в контейнер для бытовых отходов или оставляя рядом с контейнером, чего делать нельзя, важно больше говорить о продлении срока службы и более длительном использовании отходов. Объем строительного мусора в Латвии каждый год составляет несколько тысяч тонн, и важен вопрос, что делать с ним дальше. Логично и рационально было бы использовать строительные отходы максимально эффективно, чтобы оставалось только то, что действительно нельзя использовать по первоначальному назначению или переработать. Таким образом, сократятся ресурсы, которые мы берем у природы для производства новых материалов", - сказала директор департамента охраны среды Министерства охраны среды и регионального развития Рудите Весере. Министерство охраны среды и регионального развития является ведущим партнером проекта LIFE Waste to Resourses IP в Латвии.
В опросе, проведенном компанией CleanR и исследовательским центром SKDS об обращении со строительным мусором в Латвии, 29% населения признали, что среди выброшенных строительных отходов могло быть что-то полезное для других. С другой стороны, 58% респондентов заявили, что охотно использовали бы в строительстве переработанный строительный мусор.
"Создав пункт обмена, мы даем возможность отсортированному в Nomalеs строительному мусору стать ценным сырьем или строительным материалом. Не зря говорят - что для одного отходы, для другого ресурс.
Посетители этого места смогут наглядно увидеть, как отходы превращаются в ресурсы, подлежащие дальнейшему использованию, и это будет первая платформа в Латвии, где обе стороны тот, кто создает отходы, и тот, кто потенциально использует их - смогут встречаться и обмениваться вещами", - сказал Станкевич.
Он также добавил, что многие вещи, сдаваемые в пункте обмена, относятся к опасным отходам, например, краски, масла, лаки, электротехника и т.д, которые нельзя выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Сдавая эти вещи в пункт обмена, люди не только очистят свои дома от опасных отходов, которые только занимают место и избавиться от них сложно, но и дадут возможность вернуть как можно больше различных материалов и товаров в экономику, чтобы их можно было использовать снова или использовать кому-то другому, если человеку они больше не нужны.
Чтобы способствовать обороту сданных в пункте обмена вещей и сделать более удобным получение находящихся там материалов, 1 ноября партнер проекта LIFE Waste to Resourses IP и CleanR Zero Waste Latvija представит цифровую платформу www.lietovelreiz.lv, где информация обо всех материалах, оставленных в пункте обмена и доступных там, будет собрана в одном месте.
"Эта платформа будет способствовать обороту вещей и изменению привычек населения в направлении экономики замкнутого цикла. Учетная система в пункте обмена стройматериалами будет синхронизирована с этой платформой, где размещается актуальная информация о запасах материалов. Прежде чем отправиться в Nomales, люди смогут узнать, есть ли там в данный момент то, что им нужно. В ближайшие несколько лет ассортимент материалов на платформе расширится за счет подготовленных к повторному использованию вещей от других партнеров, а также появится информация о ремонтных мастерских, пунктах проката, пунктах обмена и других услугах экономики замкнутого цикла", - сказала представитель Zero Waste Latvija Эвия Озола-Озолиня.
Со своей стороны директор Рижского муниципального агентства Rīgas Enerģētikas aģentūra Янис Икауниекс на открытии обменного пункта заявил, что одним из направлений деятельности агентства является продвижение экономики замкнутого цикла в Риге, поэтому важно открывать пункты обмена материалами, развивать экономику совместного использования и предлагать возможности для исправления ситуации.
"Основные принципы экономики замкнутого цикла предусматривают совместное использование, повторное использование, ремонт и обновление различных материалов и продуктов, тем самым продлевая им цикл жизни и оборота. Также важно, чтобы экономика замкнутого цикла стремилась к максимальному сохранению и увеличение ценности ресурсов на протяжении всего жизненного цикла - пункт обмена помогает реализовать это, предотвращая попадание материалов в отходы или переработку. В самоуправлении крайне важно устойчивое управление отходами, поэтому я очень рад созданию таких пунктов обмена материалами", - сказал Икауниекс.
Сортировочная площадка Nomales, в том числе пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов ремонта, будет работать по понедельникам с 15:00 до 19:00; по вторникам, средам и пятницам с 12.00 до 16.00; по субботам с 9.00 до 13.00.
В пункте обмена люди могут бесплатно сдать, получить или обменять краски и лаки, неиспользованные малярные принадлежности, инструменты, мелкую сантехнику типа мойки, сухие смеси, древесину, деревянные двери и окна с целыми стеклами, отделочные материалы, крепления и фурнитуру, металлоконструкции, кирпич, плитку и различные виды покрытий, предметы интерьера, например, подсвечники, светильники, но не мебель, электротехнику в рабочем состоянии, которая будет проверена при доставке, а также строительный мусор, если нецелесообразная примесь составляет не более 30% и взяв взамен гравий и щепу в эквивалентном количестве.
Все передаваемые материалы должны быть без дефектов, в полной комплектации и готовыми к дальнейшему использованию.
В пункте обмена не принимаются не поддающиеся определению вещества, жидкости и химикаты, вещества, опасные для здоровья и жизни, пустые упаковки из-под краски, лака или масла, асбест.
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