Латвийский певец Микс Дукурс объявил, что его брак распался

О том, что его брак распался, латвийский певец Микс Дукурс сообщил в социальных сетях.
Он написал: "Завершился важный этап моей жизни - мой брак с моей женой Лаурой. 11 прекрасных лет, двое замечательных детей и множество взлетов и падений вместе. [...] По-прежнему оставаясь друзьями, любящими родителями наших детей и поддерживая друг друга. Друзья, все будет хорошо!
Ни один развод не дается легко, и потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности, а пока я обещаю, как и всегда, выражать свои чувства через музыку".
Ранее сообщалось, что Микс Дукурс женился летом 2012 года.
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