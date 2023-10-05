Латвийский певец Микс Дукурс объявил, что его брак распался

Он написал: "Завершился важный этап моей жизни - мой брак с моей женой Лаурой. 11 прекрасных лет, двое замечательных детей и множество взлетов и падений вместе. [...] По-прежнему оставаясь друзьями, любящими родителями наших детей и поддерживая друг друга. Друзья, все будет хорошо!

Ни один развод не дается легко, и потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности, а пока я обещаю, как и всегда, выражать свои чувства через музыку".

Ранее сообщалось, что Микс Дукурс женился летом 2012 года.