Латвийский певец о проблемах с алкоголем: "Я удивлен, что окончил школу"

Латвийский певец Микс Дукурс откровенно рассказывает о своей алкогольной зависимости в передаче телеканала LTV "У жизни нет черновика".
Проблемы возникли еще в школьные годы, когда он начал самостоятельную жизнь в Риге. Была разгульная жизнь, не те люди вокруг, рок-н-ролл... Микс Дукурс подчеркивает, что всегда был интровертом и употреблял крепкие напитки для расслабления. "Я удивлен, что окончил среднюю школу. В 12-м классе я в школе был, может, всего два раза".
Первый раз он завязал с алкоголем в 27 лет, когда у него родился сын. Но через какое-то время снова пристрастился к выпивке и признается, что
сейчас такой этап, когда он пытается завязать с алкоголем во второй раз.
"Во время ковида я снова обратился [к алкоголю. - Прим. ред.]. Делать было особо нечего. Время дома и все остальное серьезно меня подкосили", - говорит Дукурс. В первую волну ковида он остался почти без голоса и более полугода посещал разных врачей. Причиной тому были психологические переживания. "У меня реально ехала крыша", - говорит он.
Когда казалось, что все постепенно приходит в норму, началась вторая волна ковида, и алкоголь незаметно снова пробрался в его жизнь.
"Мы с женой поехали в Тоскану, а это винный рай. Я пошел на винодельни - был очень солнечный день, +30 градусов. И в какой-то момент щелкнуло, что можно же пить! И тут этот период начался снова... Я тогда подумал, что это будет только вино. И эта вторая волна как-то прошла намного легче. Позже вернулась клубная жизнь, и тогда я сказал себе, что джин и ром тоже ок.
И тогда все началось...
Честно говоря, я не был готов об этом говорить, но так уж вышло, что это интервью происходит именно сейчас, в такой знаменательный момент моей жизни…
И я понимаю, что если я буду продолжать в том же духе, то у меня не будет ни сына, ни дочери, ни жены, ни дома. Ничего не будет на самом деле", - заметил Дукурс.
Финальным моментом стало то, что ему пришлось обмануть близких людей. Сейчас Микс мечтает о счастливой жизни без проблем. В данный момент он счастлив и хочет быть таким в будущем: "Я хочу не потерять то, что делает меня счастливым. Моим счастьем всегда были семья и дом".
Интервью целиком смотрите на видео!
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