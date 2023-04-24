Латвийский певец о проблемах с алкоголем: "Я удивлен, что окончил школу"

"Мы с женой поехали в Тоскану, а это винный рай. Я пошел на винодельни - был очень солнечный день, +30 градусов. И в какой-то момент щелкнуло, что можно же пить! И тут этот период начался снова... Я тогда подумал, что это будет только вино. И эта вторая волна как-то прошла намного легче. Позже вернулась клубная жизнь, и тогда я сказал себе, что джин и ром тоже ок.

И тогда все началось...

Честно говоря, я не был готов об этом говорить, но так уж вышло, что это интервью происходит именно сейчас, в такой знаменательный момент моей жизни…

И я понимаю, что если я буду продолжать в том же духе, то у меня не будет ни сына, ни дочери, ни жены, ни дома. Ничего не будет на самом деле", - заметил Дукурс.

Финальным моментом стало то, что ему пришлось обмануть близких людей. Сейчас Микс мечтает о счастливой жизни без проблем. В данный момент он счастлив и хочет быть таким в будущем: "Я хочу не потерять то, что делает меня счастливым. Моим счастьем всегда были семья и дом".

Интервью целиком смотрите на видео!