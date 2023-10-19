В Rīgas namu pārvaldnieks свободно более 140 вакансий: обещают поднять зарплаты

В целом в RNP не хватает 85 дворников, 25 строителей, 10 сантехников, 9 кровельщиков, 5 инженеров и техников, 5 электриков и 4 домоуправа.

Чтобы снизить нехватку сотрудников, предприятие планирует повысить зарплаты - главным образом инженерам, техническим работникам, управляющим домами и дворникам.

Планируется также значительно улучшить материально-техническое обеспечение сотрудников и условия труда.

Как сообщалось, муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями.

При индивидуальном расчете плата за управление домами 71,4% собственников квартир - преимущественно в крупных домах - вырастет в среднем на 8 центов за квадратный метр, для 21,9% собственников квартир - преимущественно в домах среднего размера - плата за управление вырастет в среднем на 10 центов за квадратный метр, а для 4,3% собственников квартир - в домах небольшого размера - плата вырастет в среднем на 21 цент за квадратный метр. Для 2,4% владельцев квартир плата за управление останется неизменной или уменьшится.

Изменения в плате за управление связаны главным образом с существенно возросшими расходами на рабочую силу, тем обстоятельством, что существуют новые, определенные государством действия по управлению в сфере энергоэффективности, которые обязательны для всех управляющих компаний, а также в связи с ростом расходов на строительство. Для улучшения качества услуг необходимо также повышение квалификации работников.