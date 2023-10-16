Рижская дума рассмотрит решение RNP о повышении платы за обслуживание домов

До завершения этого разговора заявлять о повышении платы неуместно, подчеркнул политик.

как сообщалось, муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями

При индивидуальном расчете плата за управление домами 71,4% собственников квартир - преимущественно в крупных домах - вырастет, в среднем, на 8 центов за квадратный метр, для 21,9% собственников квартир - преимущественно в домах среднего размера - плата за управление вырастет, в среднем, на 10 центов за квадратный метр, а для 4,3% собственников квартир - в домах небольшого размера - плата вырастет, в среднем, на 21 цент за квадратный метр. Для 2,4% владельцев квартир плата за управление останется неизменной или уменьшится.

Изменения в плате за управление связаны главным образом с существенно возросшими расходами на рабочую силу, тем обстоятельством, что существуют новые, определенные государством действия по управлению в сфере энергоэффективности, которые обязательны для всех управляющих компаний, а также в связи с ростом расходов на строительство. Для улучшения качества услуг необходимо также повышение квалификации работников.

Рост расходов был зафиксирован при подготовке смет на 2023 год, однако с учетом общего роста расходов в 2022 году и несоразмерного роста цен на энергоресурсы, что напрямую влияет на платежеспособность клиентов RNP, было принято решение провести масштабную оптимизацию внутренних расходов и на тот момент увеличение еще не вводить.

"Для многих групп работников RNP было отложено необходимое повышение зарплат, в результате чего плата за управление в 2023 году существенно не изменилась, уменьшив давление на платежеспособность клиентов во время отопительного сезона", - заявили в компании. Как считают в компании, откладывать рост зарплат отдельным группам работников уже невозможно. По данным Центрального статистического управления, расходы на рабочую силу в Латвии выросли более чем на 40% за последние годы.

Планируемый прирост зарплат необходим для обеспечения качественной услуги по управлению, содержанию здания в техническом порядке и соответствующей уборке. Рост зарплат планируется в основном инженерам, техническим работникам, домоуправляющим и дворникам.

В то же время планируется существенно улучшить техническое обеспечение работников и условия повседневной работы, отмечает RNP.