Рижская дума рассмотрит решение RNP о повышении платы за обслуживание домов

В четверг, 19 октября, председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс созовет экстренное заседание, чтобы члены комитета могли оценить, насколько оправдано решение Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) повысить цену за домоуправление.
Зепс заявил агентству LETA, что удивлен таким шагом RNP, поскольку его не проинформировали о повышении платы за управление зданиями.
Около месяца назад у него была встреча с представителями RNP, но тогда компания не сообщила о возможном повышении стоимости своих услуг.
Учитывая, что жители жалуются в Рижскую думу в основном на RNP, наряду с информацией о повышении платы, Зепс ожидает информации о том, когда качество услуг компании будет улучшено.
Он ждет от компании конкретного плана, что получат жильцы от повышения платы, уменьшится ли недовольство жильцов, будут ли выставляться более точные счета, будут разработаны планы по утеплению зданий и т.д.
Политик считает, что муниципалитет и его компании не должны своими решениями продолжать "подливать масла в огонь" инфляции.
"Понятно, что расходы RNP могут увеличиться, зарплату надо повышать, но в то же время правление должно предложить меры по повышению эффективности, прежде чем принимать решение о повышении платы.
Я уверен, что члены комитета захотят услышать, сколько планируется сэкономить на существующих операционных расходах, прежде чем принимать решение о повышении платы", отметил Виестурс Зепс.
До завершения этого разговора заявлять о повышении платы неуместно, подчеркнул политик.
как сообщалось, муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями
При индивидуальном расчете плата за управление домами 71,4% собственников квартир - преимущественно в крупных домах - вырастет, в среднем, на 8 центов за квадратный метр, для 21,9% собственников квартир - преимущественно в домах среднего размера - плата за управление вырастет, в среднем, на 10 центов за квадратный метр, а для 4,3% собственников квартир - в домах небольшого размера - плата вырастет, в среднем, на 21 цент за квадратный метр. Для 2,4% владельцев квартир плата за управление останется неизменной или уменьшится.
Изменения в плате за управление связаны главным образом с существенно возросшими расходами на рабочую силу, тем обстоятельством, что существуют новые, определенные государством действия по управлению в сфере энергоэффективности, которые обязательны для всех управляющих компаний, а также в связи с ростом расходов на строительство. Для улучшения качества услуг необходимо также повышение квалификации работников.
Рост расходов был зафиксирован при подготовке смет на 2023 год, однако с учетом общего роста расходов в 2022 году и несоразмерного роста цен на энергоресурсы, что напрямую влияет на платежеспособность клиентов RNP, было принято решение провести масштабную оптимизацию внутренних расходов и на тот момент увеличение еще не вводить.
"Для многих групп работников RNP было отложено необходимое повышение зарплат, в результате чего плата за управление в 2023 году существенно не изменилась, уменьшив давление на платежеспособность клиентов во время отопительного сезона", - заявили в компании. Как считают в компании, откладывать рост зарплат отдельным группам работников уже невозможно. По данным Центрального статистического управления, расходы на рабочую силу в Латвии выросли более чем на 40% за последние годы.
Планируемый прирост зарплат необходим для обеспечения качественной услуги по управлению, содержанию здания в техническом порядке и соответствующей уборке. Рост зарплат планируется в основном инженерам, техническим работникам, домоуправляющим и дворникам.
В то же время планируется существенно улучшить техническое обеспечение работников и условия повседневной работы, отмечает RNP.
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