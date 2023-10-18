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Видео ⟩ В Пурвциемсе снесли балкон без согласия хозяйки квартиры. Он был в аварийном состоянии

rus.tvnet.lv
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В Пурвциемсе снесли балкон без согласия хозяйки квартиры. Он был в аварийном состоянии
В Пурвциемсе снесли балкон без согласия хозяйки квартиры. Он был в аварийном состоянии Фото: Julia Korneva/Facebook/ группа "Пурвциемс"

С необычной ситуацией столкнулась жительница Пурвциемса, в квартире которой в девятиэтажном доме без ее согласия снесли балкон. Ее соседка, решив, что конструкция находится в аварийном состоянии, пожаловалась управляющему домом. На следующий день балкон был снесен. В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подтвердили, что предотвратили опасную ситуацию, пишет Rus.LSM.

В пятницу утром, 13 октября, приехали рабочие и начали сносить балкон. Жильцы квартиры не сразу поняли, что происходит.

"Шуметь они начали где-то в 10 часов. Я подумала, что соседи делают ремонт на 9-м. Собака стала лаять, повела меня в комнату, где балкон. Я открыла балкон, собаку прогнала. Потом прибежала внучка, говорит: бабушка, у нас снесли балкон. Я говорю: как снесли? Я сначала даже не поняла, я была в таком состоянии… Подбегаю к балкону, смотрю - точно, все снесено", - рассказывает изданию Людмила.

Основание балкона снесли рабочие, которые поднялись на восьмой этаж на подъемнике.

По словам Людмилы, с владельцами квартиры никто не связывался. И об аварийной ситуации им не сообщали. Никакого акта о проделанной работе после демонтажа балкона они не получили.

В RNP мужу Людмилы сообщили, что демонтировали балкон после заявления соседки снизу о том, что он находится в аварийном состоянии.

"Когда была буря, был шум с того балкона. Я вышла на балкон и увидела, что там что-то двигается. Экран балкона оторвался снизу и держался только где-то сверху. Я подумала, что он в любой момент может упасть. Я позвонила на информационный номер Rīgas namu pārvaldnieks, они зафиксировали эту информацию у себя. И тогда я еще сфотографировала их балкон и отправила фотографию и описание ситуации через их домашнюю страницу", - рассказала соседка Людмилы Rus.LSM.

В RNP изданию подтвердили, что информацию получили от соседки снизу 12 октября. После обследования был сделан вывод, что балкон представляет очень большую опасность и его срочно нужно демонтировать. Об этом был проинформирован и владелец квартиры.

"К сожалению, обслуживающая компания не получила необходимого разрешения от владельца квартиры, поэтому в целях обеспечения безопасности здания и окружающей среды было принято решение о демонтаже балконной конструкции с внешней стены здания с использованием соответствующей техники", - сообщила представитель RNP Уна Греневица.

В RNP также добавили, что их работники стучали в дверь к владелице балкона, но им никто не открыл. Хотя балкон был бы снесен в любом случае, так как его состояние угрожало жильцам дома.  

Видео: Сюжет репортажа Rus.LSM

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