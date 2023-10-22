Пеший поход с незнакомцами - личный опыт на Кипре и в Латвии

Я сижу приятно уставшая и поистине восторженная на вершине горы в окружении незнакомых мне людей и уплетаю бутерброд, который сейчас кажется особенно вкусным. Внутри все замерло и наполнилось теплом от невероятных видов на горы и атмосферы сплоченности и общности - каждый делится едой и рассказывает истории из своей жизни. Мы прошли более 20 км пешком, а сейчас время остановилось и хочется, чтобы этот миг длился вечно.
Меньше года назад, на Кипре, я отправилась в свой первый поход с незнакомцами. Для меня тогда это была совершенно неизвестная сфера и значительный выход из зоны комфорта - незнакомые люди, менталитет и язык, чужая страна, нет ни машины, ни специальной одежды. Но стоило начать, как меня уже было не остановить.
Все до этого волновавшие меня вопросы оказались пустяком и решились легко. Стоило лишь написать организатору похода, и меня быстро взяли попутчиком в машину. Уже на следующее утро я неслась по серпантину с киприотами и показывала фотографии Сигулды и осени в Латвии.
Походы и горы открыли мне мир совершенно с другой стороны. В горах чувствуешь себя ребенком. Тем самым сорванцом в грязной майке, с кепкой набекрень и кроссовках на босу ногу, полных песка и пыли. Немного уставшим и голодным, но таким искренне счастливым и беззаботным. Там нет рамок, есть только место для настоящих эмоций.
Походы учат замечать мелочи - изящные узоры паутинок, приятные лучи солнца сквозь листву деревьев, звуки бурной реки или шум волн. В походе ты как будто сливаешься с природой, напитываешься ее ресурсом, и это чувство наполненности остается в тебе надолго, даже после возвращения домой чувствуешь удовлетворение и гордость, что ты смог сделать это.
Люди - еще одна невероятная особенность походов. Буквально недавно я шла одна в толпе незнакомцев и переживала, как вернуться домой, а уже через час мы вместе бурно обсуждали разные темы. Это чувство общности невероятно наполняло, я в буквальном смысле не могла оторвать глаз от людей на привалах - все в экипировке, одинаково уставшие сидят и вспоминают моменты похода, шутят и смеются.
В походах я поняла, насколько же каждый человек удивителен - у каждого своя история и свой жизненный опыт.
Вернувшись с Кипра, первым делом принялась исследовать просторы интернета в поисках латвийских групп. Как оказалось, в Латвии это тоже очень распространено и многие группы регулярно ходят в походы - например, travelling.lv, GoTravel.life, Active Life, Pārgājieni. Par un Ap. и многие другие группы постоянно выставляют новые мероприятия в социальной сети Facebook.
Что важно учитывать, отправляясь в свой первый пеший поход в составе группы незнакомцев?
Своими практическими советами поделился один из организаторов походов, сплавов и даже велозаездов по Латвии и за рубежом Алекс Леонов.
- Кто может принимать участие в походах, есть ли какой-то отбор?
- Нет, как такового отбора нет. Любой желающий может вступить в группу, следить за мероприятиями и участвовать в них.
Также у нас часто ходят с детьми, тут больше зависит от подготовки и желания самих детей, бывает такое, что пятилетние идут лучше, чем взрослые.
С животными тоже ходят - как правило, это собаки. Тут обязательно поводок, хозяин должен понимать, что есть те участки, где нужно особо внимательно соблюдать все правила. Также собака должна быть воспитана, доброжелательно относиться к людям.
- С чего стоит начать ходить в походы новичку?
- Лучше начинать с коротких дистанций, однодневных походов. Во-первых, он научится брать вещи на один день. Во-вторых, начнет реально оценивать свои силы. После этого уже можно переходить к более длительным маршрутам.
- Что брать с собой в поход, как одеваться?
- В однодневный поход специализированная одежда необязательна. Нужна удобная одежда по погоде, одна теплая вещь на всякий случай, дождевик. Для однодневных походов также необязательна специальная обувь, сойдет и обычная удобная обувь с чуть большим протектором. Но все-таки стоит учитывать, что маршруты по лесам у нас достаточно грязные, с разными корягами, поэтому рекомендуется использовать более прочную обувь.
Из еды чаще всего это бутерброды, термос с чаем, энергетические батончики. В аптечке обычно все для ран - перекись, бинты, пластыри. Из таблеток - обязательно обезболивающее, препараты от болей в желудке, антигистаминные средства, так как очень часто человек даже может не подозревать, что у него аллергия на какое-то растение.
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