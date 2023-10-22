Пеший поход с незнакомцами - личный опыт на Кипре и в Латвии

Люди - еще одна невероятная особенность походов. Буквально недавно я шла одна в толпе незнакомцев и переживала, как вернуться домой, а уже через час мы вместе бурно обсуждали разные темы. Это чувство общности невероятно наполняло, я в буквальном смысле не могла оторвать глаз от людей на привалах - все в экипировке, одинаково уставшие сидят и вспоминают моменты похода, шутят и смеются.

В походах я поняла, насколько же каждый человек удивителен - у каждого своя история и свой жизненный опыт.

Вернувшись с Кипра, первым делом принялась исследовать просторы интернета в поисках латвийских групп. Как оказалось, в Латвии это тоже очень распространено и многие группы регулярно ходят в походы - например, travelling.lv, GoTravel.life, Active Life, Pārgājieni. Par un Ap. и многие другие группы постоянно выставляют новые мероприятия в социальной сети Facebook.

Что важно учитывать, отправляясь в свой первый пеший поход в составе группы незнакомцев?

Фото: Из личного архива

Своими практическими советами поделился один из организаторов походов, сплавов и даже велозаездов по Латвии и за рубежом Алекс Леонов.

- Кто может принимать участие в походах, есть ли какой-то отбор?

- Нет, как такового отбора нет. Любой желающий может вступить в группу, следить за мероприятиями и участвовать в них.

Также у нас часто ходят с детьми, тут больше зависит от подготовки и желания самих детей, бывает такое, что пятилетние идут лучше, чем взрослые.

С животными тоже ходят - как правило, это собаки. Тут обязательно поводок, хозяин должен понимать, что есть те участки, где нужно особо внимательно соблюдать все правила. Также собака должна быть воспитана, доброжелательно относиться к людям.

- С чего стоит начать ходить в походы новичку?

- Лучше начинать с коротких дистанций, однодневных походов. Во-первых, он научится брать вещи на один день. Во-вторых, начнет реально оценивать свои силы. После этого уже можно переходить к более длительным маршрутам.

- Что брать с собой в поход, как одеваться?

- В однодневный поход специализированная одежда необязательна. Нужна удобная одежда по погоде, одна теплая вещь на всякий случай, дождевик. Для однодневных походов также необязательна специальная обувь, сойдет и обычная удобная обувь с чуть большим протектором. Но все-таки стоит учитывать, что маршруты по лесам у нас достаточно грязные, с разными корягами, поэтому рекомендуется использовать более прочную обувь.

Из еды чаще всего это бутерброды, термос с чаем, энергетические батончики. В аптечке обычно все для ран - перекись, бинты, пластыри. Из таблеток - обязательно обезболивающее, препараты от болей в желудке, антигистаминные средства, так как очень часто человек даже может не подозревать, что у него аллергия на какое-то растение.