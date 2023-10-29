В аэропорту "Рига" вступило в силу осенне-зимнее расписание полетов

В зимнем сезоне аэропорт "Рига" предлагает прямые рейсы в более чем 75 пунктов назначения, включая три новых маршрута.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic будет летать из Риги в 55 пунктов назначения , а ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair - в 26 пунктов назначения.

Одним из новых зимних маршрутов станет рейс из Риги в Лондон (Хитроу), который будет выполняться три раза в неделю. С 4 ноября airBaltic открывает один еженедельный рейс из Риги на марокканский морской курорт Агадир. С 27 февраля airBaltic добавит в свою маршрутную сеть испанский курорт Аликанте, куда полеты будут выполняться два раза в неделю.

В дополнение к трем новым направлениям в этом зимнем сезоне продолжатся полеты в Гданьск, Ниццу, Бухарест, Порту, Будапешт, Валенсию и Катанию.

В зимнем сезоне аэропорт "Рига" будут обслуживать 18 перевозчиков, обеспечивая прямое сообщение с 32 странами и 77 аэропортами.

Регулярные рейсы из аэропорта "Рига" будут выполнять 12 перевозчиков: airBaltic, Ryanair, Norwegian, Finnair, Wizz Air, Lufthansa, Aegean Airlines, Transavia, LOT, Turkish Airlines, British Airways и Uzbekistan Airways.

Шесть авиакомпаний будут выполнять зимние чартерные программы, в том числе Skyline Express, новый чартерный перевозчик, в сотрудничестве с туроператором Anex Tours начнет полеты из Риги на египетский курорт Хургада.

Ожидается, что общее количество рейсов в этом зимнем сезоне будет на 14% больше, чем прошлой зимой.