Эксперт: ЕЦБ прекратил повышать процентные ставки

26 октября Совет ЕЦБ принял решение сохранить процентные ставки без изменений впервые с июля 2022 года.

На заседании Совета ЕЦБ в Афинах было решено сохранить ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам овернайт на уровне 4% и ставку по кредитам овернайт на уровне 4,75%.

До сих пор Совет ЕЦБ повышал процентные ставки десять заседаний подряд.

"Мы побеждаем в борьбе с инфляцией", - заявил член совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало.

"Если не произойдет каких-то сюрпризов или потрясений, повышение ставок окончено", - сказал он, добавив, что пока еще слишком рано говорить о снижении ставок.

Франсуа Вильруа де Гало также выразил мнение, что инфляция вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2% к 2025 году.