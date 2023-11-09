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Эксперт: ЕЦБ прекратил повышать процентные ставки

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Глава Французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало.
Глава Французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало. Фото: AFP/SCANPIX

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил повышение процентных ставок и не возобновит его, если какие-то неожиданные факторы не заставят его возобновить борьбу с инфляцией, заявил в четверг, 9 ноября, глава Французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало.

26 октября Совет ЕЦБ принял решение сохранить процентные ставки без изменений впервые с июля 2022 года.

На заседании Совета ЕЦБ в Афинах было решено сохранить ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам овернайт на уровне 4% и ставку по кредитам овернайт на уровне 4,75%.

До сих пор Совет ЕЦБ повышал процентные ставки десять заседаний подряд.

"Мы побеждаем в борьбе с инфляцией", - заявил член совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало.

"Если не произойдет каких-то сюрпризов или потрясений, повышение ставок окончено", - сказал он, добавив, что пока еще слишком рано говорить о снижении ставок.

Франсуа Вильруа де Гало также выразил мнение, что инфляция вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2% к 2025 году.

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