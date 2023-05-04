Что означает повышение базовой процентной ставки? Стоит ли сейчас брать кредит?

Например, однолетняя ставка Euribor уже в значительной степени учитывает повышение ставок ЕЦБ, ожидаемое на ближайших заседаниях. В дополнение к росту процентных платежей по кредитам, тенденции в данных по депозитам также вызывают беспокойство.

По данным Банка Латвии, в марте вклады населения Латвии выросли на 3,3% в годовом исчислении, что является новым многолетним минимумом. Инфляция и растущие процентные ставки быстро уменьшают содержимое кошельков многих семей. Это, в свою очередь, стимулирует рост потребительского кредитования.

Есть надежда, что скоро наступит более теплая погода и хотя бы один крупный раздел расходов (отопление) можно будет исключить из семейного бюджета на несколько месяцев, но это не значит, что летом жителям не придется создавать накопления на следующую зиму.

Процентные ставки в евро следующей зимой могут не сильно отличаться от нынешних, но не так много ясности в отношении цен на энергоносители.

Стоит ли сейчас брать кредит?

Это старый и на самом деле неправильный вопрос. Кредит берут не ради того, чтобы взять кредит, не из-за низких процентных ставок или выгодных условий кредитования.