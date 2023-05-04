Что означает повышение базовой процентной ставки? Стоит ли сейчас брать кредит?

Как бы ни негативно высокие процентные ставки отражались на наших семейных бюджетах, ни один из центральных банков пока убедительно не говорит о прекращении роста процентных ставок. Хотя способность повышать процентные ставки уменьшилась, ряд центральных банков в последние дни продолжали повышать процентные ставки, говорит Андрис Лариньш, руководитель управления финансовых рынков банка SEB.
Уровень мировой инфляции падает, но он все еще намного выше того, что хотят видеть центральные банки. Высокая инфляция также является основной причиной продолжения волны повышения процентных ставок. Глава ФРС США заявил на пресс-конференции 3 мая: "Мы считаем, что инфляция не снизится так быстро". В пресс-релизе ЕЦБ от 4 мая говорится: "Прогнозы инфляции слишком долго оставались слишком высокими… В последние месяцы инфляция замедлилась, но ценовое давление остается сильным".
На этой неделе базовая процентная ставка в евро достигла отметки 3,75% (вступает в силу 10 мая), которая в последний раз наблюдалась в ноябре 2008 года.
Базовая процентная ставка в долларах США была повышена до 5,25%, которая в последний раз наблюдалась в сентябре 2007 года. Это не рекордные уровни процентных ставок, но за последние 15 лет на кредитный рынок вышли новые поколения, для которых этот уровень процентных ставок, после нескольких лет нулевого уровня, является неожиданным и негативным сюрпризом.
Даже специалисты, проработавшие на финансовом рынке несколько десятков лет, не сталкивались с таким стремительным ростом процентных ставок за такой короткий промежуток времени.
ФРС США повышала базовую процентную ставку доллара на 11 заседаниях подряд в общей сложности на 525 базисных пунктов, в то время как ЕЦБ повышал базовую ставку евро на 7 заседаниях подряд в общей сложности на 375 базисных пунктов.
Для кредита в 50 000 евро такое повышение процентной ставки менее чем за год сделало ежегодные процентные платежи дороже примерно на 1 900 евро (почти 160 евро в месяц).
Положительной новостью является то, что участники рынка теперь ожидают, что ЕЦБ повысит ставку еще максимум на 25 базисных пунктов, в то время как от ФРС США ожидается пауза. В США уже сейчас обсуждается возможность снижения процентных ставок в следующем году. Следует отметить, что в области кредитования, которое является важнейшим компонентом экономического роста, ситуация в США сильно отличается от ситуации в еврозоне из-за недавних банкротств банков в США.
Для выплаты процентов по кредиту нужно создать резерв
Последние рекорды процентной ставки Euribor следующие: 1 месяц - 3,112% (4 мая), 3 месяца - 3,288% (24 апреля), 6 месяцев - 3,651% (4 мая) и 1 год - 3,978% (9 марта). Хотя вам по-прежнему нужно создать запас для выплаты процентов по кредитам, вам больше не нужно планировать очень большой запас.
В еврозоне дополнительное повышение на 50 базисных пунктов, ожидаемое в настоящее время по упомянутому выше кредиту в размере 50 000 евро, может добавить еще 20 евро в месяц в виде процентных платежей, но, возможно, и меньше, в зависимости от процентной ставки Euribor, применяемой к кредиту.
Например, однолетняя ставка Euribor уже в значительной степени учитывает повышение ставок ЕЦБ, ожидаемое на ближайших заседаниях. В дополнение к росту процентных платежей по кредитам, тенденции в данных по депозитам также вызывают беспокойство.
По данным Банка Латвии, в марте вклады населения Латвии выросли на 3,3% в годовом исчислении, что является новым многолетним минимумом. Инфляция и растущие процентные ставки быстро уменьшают содержимое кошельков многих семей. Это, в свою очередь, стимулирует рост потребительского кредитования.
Есть надежда, что скоро наступит более теплая погода и хотя бы один крупный раздел расходов (отопление) можно будет исключить из семейного бюджета на несколько месяцев, но это не значит, что летом жителям не придется создавать накопления на следующую зиму.
Процентные ставки в евро следующей зимой могут не сильно отличаться от нынешних, но не так много ясности в отношении цен на энергоносители.
Стоит ли сейчас брать кредит?
Это старый и на самом деле неправильный вопрос. Кредит берут не ради того, чтобы взять кредит, не из-за низких процентных ставок или выгодных условий кредитования.
Зачем нужен кредит? Что будем покупать в кредит? Сколько будет стоить то, что мы купим в кредит? Как изменится стоимость того, что мы купим в кредит? Будет ли процентное увеличение стоимости того, что мы покупаем, больше, чем проценты по кредиту? Сколько будет стоить кредит (Euribor, добавленная ставка, комиссии)? Каковы ожидаемые тенденции в зарплате/доходах? Какова подушка безопасности? Каков план Б в случае безработицы? Много вопросов.
Мнения о будущем повышении процентных ставок разделились, но кажется, что пик не за горами, поэтому нет необходимости включать удвоение процентных ставок в прогнозы на ближайшие несколько месяцев. Значит, теперь легче предсказать наихудший сценарий повышения процентной ставки, чем год назад, когда ставки Euribor после долгого перерыва стали увеличиваться. Но должен быть план Б.
Несколько слов о покупаемой недвижимости, например, квартире или доме
Исторически сложилось так, что в мире всегда наблюдается рост цен, а это значит, что чем дольше мы ждем, тем дороже будет покупаемая нами недвижимость. Можно ожидать, что доходы будут опережать рост цен, но рост заработной платы обычно отстает от инфляции. Цены падают только в кризис, а никто не ожидает кризиса, подобного тому, который мы пережили в 2008 и 2009 годах.
Поэтому следует оценивать плюсы и минусы недвижимости, которые влияют на цену сегодня и повлияют на будущее. Если не будет каких-то исключительных, уникальных обстоятельств, цена будет расти.
Если инфляция выше стоимости кредита (проценты плюс комиссии), то получение кредита выглядит финансово выгодным.
При этом нельзя забывать о перспективах работы и зарплаты в условиях инфляции и процентных ставок.
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