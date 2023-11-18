В Видземе найден мертвый медведь; возбуждено уголовное дело

Тело животного нашли работники лесозаготовки и немедленно сообщили в DAP.

Управление охраны природы совместно с Государственной полицией приступила к рассмотрению дела, поскольку бурый медведь является в Латвии особо охраняемым непромысловым видом.

Как сообщает DAP, бурый медведь - самый крупный хищник Латвии. Медведицы-самки могут весить до 150 килограммов, а медведи-самцы - 300 килограммов.

Бурый медведь может жить более 30 лет и не имеет естественных врагов. В повседневной жизни он не агрессивен и по большей части избегает контакта с человеком.

Медведь может стать опасным для человека, если его преждевременно вывести из спячки, получит травму, а также если вместе с медведицей находятся детеныши.

Данные ежегодного мониторинга медведей показывают восходящую кривую популяции. В латвийских лесах обитает почти 80 особей. По мере увеличения численности медведей неизбежно увеличивается и количество непреднамеренных и неосознанных встреч с этими животными.

Чтобы ни медведи, ни люди не пострадали при встрече, важно замечать знаки, сигнализирующие о присутствии как самого медведя, так и его берлоги, так как это позволит вовремя избежать ненужного беспокойства медведя.

С этой целью Управление охраны природы совместно с другими специалистами разработала инструкции для охотников и тех, кто занимается лесозаготовками. Инструкция содержит не только пояснения, но и наглядные пособия - фотографии, сделанные на природе, облегчающие понимание знаков. Подготовленный материал доступен в разделе "Правила" на сайте DAP.

В настоящее время в мире насчитывается около 200 000 бурых медведей. Наибольшие популяции обитают в России, США, Канаде и Румынии. Бурые медведи исчезли во многих странах Европы и мира, но постепенно они начинают возвращаться в эти районы.