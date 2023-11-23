Lidl повысит зарплату всем своим работникам

Сообщается, что в следующем году зарплаты сотрудников магазинов, логистических центров и офисов Lidl вырастут на 7–10%.

Lidl сообщает, что поднимет почасовые ставки для сотрудников магазинов. Начальная брутто-почасовая ставка для работников региональных магазинов будет увеличена до 6,00 евро в час, а в магазинах Риги и Рижского района она вырастет до 6,50 евро в час.

При этом начальная брутто-почасовая ставка для сотрудников логистического центра Lidl вырастет до 7,20 евро в час.

"Мы дали обещание - сделать так, чтобы предлагаемая им зарплата была самой высокой в ​​среднем по отрасли. Принимая во внимание инфляцию и развитие рынка, а также для того, чтобы сдержать данное обещание, мы решили повысить заработную плату в новом году", - сказал Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija.

В этом году Lidl Latvija уже выплатил своим работникам единовременную компенсацию инфляции на общую сумму 750 000 евро, а с 1 марта 2023 года были повышены зарплаты.

В знак признания своих достижений Lidl Latvija получил международный сертификат Top Employer и занял первое место среди предприятий розничной торговли в опросе Лучший работодатель, организованном cv.lv. Сейчас в Lidl Latvija работает около 1300 человек.

Ранее стало известно, что впервые за всю историю своей работы в Латвии Lidl решил предоставить всему своему трудовому коллективу возможность достойно встретить Новый год вместе с семьей и друзьями, поэтому все магазины Lidl будут закрыты в первый день нового года - 1 января.

По этой же причине часы работы магазинов Lidl будут сокращены и в рождественские дни.

Точную информацию о времени работы в праздничные дни покупатели смогут получить в магазинах, а также на сайте lidl.lv и в приложении Lidl Plus.