Lidl выплатил работникам компенсации за инфляцию

Компенсации выплачены в размере 30% от месячного оклада соответствующего работника.

Компания сообщает, что в настоящее время в логистическом центре, магазинах и офисе Lidl Latvija работает почти 2000 человек.

Уже сообщалось, что оборот Lidl Latvija в финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года, составил 101,423 млн евро, а убытки компании составили 53,365 млн евро.