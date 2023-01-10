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Lidl выплатил работникам компенсации за инфляцию

rus.tvnet.lv/LETA
Lidl выплатил работникам компенсации за инфляцию
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Предприятие розничной торговли ООО Lidl Latvija выплатило работникам единовременные компенсации на общую сумму в 750 000 евро за высокую инфляцию и рост цен на энергоносители, сообщили агентству LETA в компании.

Компенсации выплачены в размере 30% от месячного оклада соответствующего работника.

Компания сообщает, что в настоящее время в логистическом центре, магазинах и офисе Lidl Latvija работает почти 2000 человек.

Уже сообщалось, что оборот Lidl Latvija в финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года, составил 101,423 млн евро, а убытки компании составили 53,365 млн евро.

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