Позволить работникам достойно встретить Новый год: 1 января все магазины Lidl будут закрыты

Впервые за всю историю своей работы в Латвии Lidl решил предоставить всему своему трудовому коллективу возможность достойно встретить наступление Нового года вместе с семьей и друзьями, поэтому все магазины Lidl будут закрыты в первый день Нового года - 1 января, сообщили RUS TVNET в компании.
По этой же причине часы работы магазинов Lidl будут сокращены и в Рождественские дни.
Точную информацию о времени работы магазинов в праздничные дни покупатели смогут получить в магазинах, а также на сайте lidl.lv и в приложении Lidl Plus.
"Мы понимаем, насколько важно для всех наших коллег быть в эти дни со своими близкими, наслаждаться неторопливой праздничной трапезой или просто отдохнуть еще один день дома. Мы надеемся, что наши клиенты поймут и воспримут эту инициативу положительно", — говорит Лина Кипасто, руководитель департамента персонала Lidl Latvija.
Учитывая, что в Рождественские дни время работы магазинов Lidl также будет сокращено, покупателям рекомендуют своевременно позаботиться о покупке всех деликатесов, угощений и приятных подарков-сюрпризов.
Время работы магазинов Lidl в праздничные дни:
- 24 декабря - 8.00 – 19.00
- 25 декабря - 9.00 – 22.00
- 26 декабря - 7.30 – 22.00
- 31 декабря - 8.00 – 20.00
- 1 января - магазины закрыты
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