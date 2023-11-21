Позволить работникам достойно встретить Новый год: 1 января все магазины Lidl будут закрыты

По этой же причине часы работы магазинов Lidl будут сокращены и в Рождественские дни.

Точную информацию о времени работы магазинов в праздничные дни покупатели смогут получить в магазинах, а также на сайте lidl.lv и в приложении Lidl Plus.

"Мы понимаем, насколько важно для всех наших коллег быть в эти дни со своими близкими, наслаждаться неторопливой праздничной трапезой или просто отдохнуть еще один день дома. Мы надеемся, что наши клиенты поймут и воспримут эту инициативу положительно", — говорит Лина Кипасто, руководитель департамента персонала Lidl Latvija.

Учитывая, что в Рождественские дни время работы магазинов Lidl также будет сокращено, покупателям рекомендуют своевременно позаботиться о покупке всех деликатесов, угощений и приятных подарков-сюрпризов.

Время работы магазинов Lidl в праздничные дни: 24 декабря - 8.00 – 19.00

25 декабря - 9.00 – 22.00

26 декабря - 7.30 – 22.00

31 декабря - 8.00 – 20.00

1 января - магазины закрыты