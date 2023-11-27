Сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья?

Профессор Анатолий Данилан в программе Pasaki to skaļi ("Скажи это вслух") рассказал о вреде алкогольных напитков для здоровья человека и о том, в каком количестве их можно употреблять.
Данилан сообщил, что выводы, сделанные в научных исследованиях, показывают, что мужчине "было бы полезно" выпивать по 40 граммов в день: "Крепкий алкоголь пить можно, вино можно. Но не более 40 граммов!".
Алкоголь действует как антиоксидант в организме человека.
"Женщинам хуже - им советуют выпивать всего 30 граммов алкоголя", - сказал профессор.
Данилан добавил, что "величайшим злом" является именно кофе, а не алкоголь: "Это наркотик".
Важно помнить, что человек не может по своим ощущениям определить, полезно что-то для нашего организма или нет, потому что чувства могут быть обманчивы.
Ранее гастроэнтеролог Анатолий Данилан прокомментировал в программе 4. studija, как он оценивает принятое предложение комиссии Сейма о запрете на продажу алкоголя лицам моложе 20 лет.
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