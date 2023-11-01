Профессор Данилан об ограничениях продажи алкоголя: "Не верю, что это поможет"

По его мнению, запрет малоэффективен, а потому необходимо молодежь убедить.

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"Тем не менее, я думаю, что есть. Может, не для всех, но для многих. Мне не нравится, что запретят. Запретить по закону - определить, нельзя, будут наказания, отправят в тюрьму... Ну, может, и не посадят, конечно... Плохо воспитывать людей наказанием. Это плохой метод воспитания.

Надо добиться для себя того, что я получил – уговорить и проговорить, подумать. Обсудите несколько раз, что алкоголь – это дрянь, что он не нужен, без него можно обойтись. Это было бы лучше всего, а не с запретами. Запрет не поможет. Я не верю, что запрет поможет. Все равно останутся пьяницы, алкаши", - говорит он.