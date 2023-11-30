Европа развивает многомиллиардный рынок чипов: впишется ли в него Латвия?

В свое время Латвия славилась на весь СССР своей радиоэлектронной промышленностью и научным потенциалом. Производитель полупроводниковых приборов "Альфа", телекоммуникационной техники "Коммутатор", легендарные "ВЭФ" и "Радиотехника", завод "Эллар"… Работали огромные конструкторские бюро, а также научно-исследовательские институты - радиоизотопного приборостроения, микроприборов и т. д.

Масштабы заводов впечатляли – тот же ВЭФ, на котором трудились порядка 20 тысяч человек, занимал целый квартал, со своими магазинами, комбинатом питания и т. п. У предприятий были свои дома отдыха, поликлиники, спортивные базы, пионерские лагеря для летнего отдыха детей, строилось жилье и т. д.

В современной Латвии отрасль тоже хорошо развивается, но уже в совсем иных масштабах. Имеется ряд контрактных производств, выполняющих различные операции (сборку и т. п.) под заказ. Множество стартапов материализуют идеи и выходят на мировые рынки. Есть и игроки мирового класса – легендарный MikroTik, SAF Tehnika, HansaMatrix, Baltic Scientific Instruments (BSI), Fiber Optical Solutions и другие.

Как рассказали TVNET+ в Латвийском агентстве инвестиций и развития, с 2010 года сектор производства электронного и оптического оборудования является самым быстрорастущим сектором обрабатывающей промышленности Латвии, доля которого в общем объеме обрабатывающей промышленности увеличилась с 3,7% в 2009 году до 9,8% за три квартала 2023 года.