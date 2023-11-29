Трагическая авария под Педедзе - виновный пытался спрятать тело

Полиция немедленно начало расследование, в ходе которого было установлено, что следы дорожно-транспортного происшествия и труп велосипеда были скрыты. Водитель автомобиля установлен и задержан. На данный момент статус подозреваемого в уголовном судопроизводстве применяется к двум лицам.

В целях обеспечения досудебного расследования, 24 ноября текущего года водитель автомобиля, мужчина 1992 года рождения, был заключен под стражу.

Государственная полиция возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 262 Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего, и ч. 2 ст. 313 - за укрывательство преступника и следов преступления без предварительного соглашения, если скрываемое преступление относится к категории особо тяжких.

Второму подозреваемому 1966 года рождения, которого следователи обвиняют в содействии сокрытию преступления, назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы.