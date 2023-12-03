Исчезающий культ похоронной фотографии: о чем рассказывают снимки с усопшим во время прощания?

Похоронные ритуалы занимают уникальное место во всех культурах и традициях. Проводы с богато накрытыми столами, долгими песнопениями и длинными вечерами, прощание каждого участника с умершим - все это должно было напоминать о собственной смертности и надежде на вечную жизнь.

На наш взгляд, одной из самых странных частей этой традиции является популярная в Литве и Латвии в прошлом веке традиция фотографироваться со всеми скорбящими у гроба усопшего дома или возле дома или церкви. Такие фотографии среди других важных семейных событий по-прежнему можно найти в альбомах дедушек с бабушками и родителей. Конечно, иногда эти фотографии, чтобы избежать воспоминаний о боли утраты, держат в отдельных черных обложках, указывая на скрытую в них вечную скорбь.

О традициях и сюжетах похоронных фотографий, снимках умерших близких, спрятанных в семейных альбомах, и о продолжении этого жанра в XXI веке поговорили с искусствоведом Агне Нарушите и фотографом Клаудиюсом Дрискюсом.

Фотография продлевает жизнь