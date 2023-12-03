Вс, 3.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Искать
Для абонентов
Исчезающий культ похоронной фотографии: о чем рассказывают снимки с усопшим во время прощания?
Фото: 15min.lt/Alfred Budris
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Похоронные ритуалы занимают уникальное место во всех культурах и традициях. Проводы с богато накрытыми столами, долгими песнопениями и длинными вечерами, прощание каждого участника с умершим - все это должно было напоминать о собственной смертности и надежде на вечную жизнь.

На наш взгляд, одной из самых странных частей этой традиции является популярная в Литве и Латвии в прошлом веке традиция фотографироваться со всеми скорбящими у гроба усопшего дома или возле дома или церкви. Такие фотографии среди других важных семейных событий по-прежнему можно найти в альбомах дедушек с бабушками и родителей. Конечно, иногда эти фотографии, чтобы избежать воспоминаний о боли утраты, держат в отдельных черных обложках, указывая на скрытую в них вечную скорбь.

О традициях и сюжетах похоронных фотографий, снимках умерших близких, спрятанных в семейных альбомах, и о продолжении этого жанра в XXI веке поговорили с искусствоведом Агне Нарушите и фотографом Клаудиюсом Дрискюсом.

Фотография продлевает жизнь

Изображение смерти и умерших уже исстари и еще до изобретения фотографии было довольно широко распространенным явлением в различных культурах. Посмертные маски по сути выполняли ту же роль, которую позднее переняли живопись и фотография - сохранить изображение человека для будущего и таким образом память о нем. Такие люди пытались преодолеть время, используя те визуальные приемы, которые на тот момент были им доступны.

Однако, как указывает искусствовед Нарушите, как посмертная маска, так и написанный портрет были доступны только самым известным и популярным людям своего времени. Именно поэтому мы знаем, как выглядели короли и королевы, папы римские, дворяне и поэты, но не обычные люди. Однако эту ситуацию в первой половине ХХ века существенно изменила фотография, которая сделала привилегию изображения человека доступной куда более широкому спектру людей.

По словам Нарушите, умерших людей и их похороны начали фотографировать сразу же, как только это стало технически возможным. "Еще во второй половине XIX века начали фотографировать мертвых людей - так родители и родственники пытались сохранить их изображения.

Это не случайность, что многие сюжеты фотографий такого типа созданы так, чтобы дети выглядели так, как будто они немного уснули или просто сидят дома. Иными словами, имитировалось, что они живы. Иногда для усиления впечатления даже открывали их глаза или обозначали зрачки на закрытых веках.

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх