Президент МОК защищает спортсменов из стран-агрессоров

На прошлой неделе МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх в Париже в следующем году.

"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия страны, которую они представляют", - заявил Бах журналистам BBC на Всемирном форуме ООН по делам беженцев.

"Это всего лишь одна из 28 войн и конфликтов, происходящих сейчас в мире, а все остальные спортсмены соревнуются мирно", - продолжил он.

Также Бах отверг возможный бойкот Олимпиады, указав, что страны могут не согласиться с решением МОК и иметь другое мнение.

На данный момент на Олимпийские игры в этом статусе квалифицировались 11 спортсменов - восемь из России и три из Беларуси.

Условия МОК для таких спортсменов те же, что и в рекомендациях для международных спортивных федераций и организаторов, опубликованных в марте.

В них говорится, что спортсмены могут выступать только как индивидуальные участники, а не как члены команд.

В соревнованиях не могут участвовать спортсмены и обслуживающий персонал, которые активно поддерживают военные действия России в Украине. Также не могут участвовать в соревнованиях спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций, а флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут вывешиваться во время соревнований.

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