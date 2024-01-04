На улице Деглава начинается строительство нового магазина Lidl

Предприятие сообщает, что за прошлые месяцы на этом месте была очищена территория и подготовлена ​​строительная площадка.

Проект здания и благоустройства прилегающей территории разработала компания DUAL arhitekti, а непосредственно строительством займется Sia Anzāģe.

Планируется, что новый магазин Lidl на улице Лапсу, 6 распахнет свои двери в конце этого года.

Местоположение нового магазина было выбрано таким образом, чтобы было удобно жителям Пурвциемса и Дарзциемса, а также обитателям Гризинькалнса и Плявниеки.

"Этот магазин даст возможность многим жителям Пурвциемса и Дарзциемса удобно приобретать продовольственные и непродовольственные товары по низким ценам", - рассказал Арунас Дзикас, член правления Lidl Latvija.

Возле нового Lidl будет построена парковка, а прилегающую территорию озеленят, высадив кустарники и саженцы деревьев.

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