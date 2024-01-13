В Эквадоре обнаружен древний город - крупнейший в истории раскопок в Амазонии

Один такой комплекс в районе Киламопе включает в себя платформу длиной 140 и шириной 40 метров.

Все комплексы соединены между собой сетью прямых дорог, одна из которых простирается на 25 километров.

По словам Антуана Дорисона, эти дороги – самая удивительная часть открытия.

«Дорожная сеть очень сложная. Она простирается на огромное расстояние, все взаимосвязано. И есть прямые углы, что очень впечатляет», – говорит он, поясняя, что построить прямую дорогу гораздо сложнее, чем ту, которая вписывается в ландшафт.

Ученые также обнаружили дамбы с рвами по обеим сторонам, которые, по их мнению, использовались для управления обильными водными ресурсами в регионе.

С помощью рвов также перекрывались подъезды к некоторым населенным пунктам, что свидетельствует о существовавших угрозах со стороны соседних поселений.

По словам ученых, все это свидетельствует о проживании здесь большого и развитого сообщества, которое на данном этапе кажется самым большим не только в Южной, но и в Центральной Америке – больше мексиканских майя.

«Представьте, что вы открыли другую цивилизацию, подобную майя, но с совершенно другой архитектурой, землепользованием, керамикой», – говорит Хосе Ириарте, профессор археологии Эксетерского университета.

Некоторые особенности постройки найденного города уникальны для Южной Америки, как, например, восьмиугольные фундаменты или расположение фундаментов группами, объясняет археолог.

По его словам, это сообщество было явно хорошо организовано, но о людях, населявших эти места, известно пока не так много.

Ученые называют их килампе и упано – по названию местности.

Скорее всего, они в основном занимались сельским хозяйством, ели кукурузу и сладкий картофель а также, вероятно, пили «чичу» – разновидность сладкого пива.

В некоторых местах были обнаружены ямы и очаги, а также кувшины, камни для измельчения растений и остатки сгоревших семян.

По словам руководителя исследовательской группы профессора Ростейна, в начале карьеры коллеги предостерегали его от этого исследования, поскольку считалось, что древних народов в этих местах не было.

«Но я очень упрямый и все равно сделал это. Должен признать, что я очень рад сделать такое большое открытие», – говорит он.