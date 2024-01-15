Сортировка биоотходов в этом году стала обязательной. Но для кого?

При этом треть респондентов заявили, что о проблеме сокращения отходов должны думать и что-то предпринимать государственные структуры и частные компании в этой области, а не сами жители.

В чем выгода сортировки биоотходов?

Биологические отходы составляют львиную долю бытовых отходов - по разным подсчетам, от 30% до 70%. Особенно плохая ситуация в больших городах, в то время как в регионах сортировке биоотходов способствуют давние традиции компостирования.

Стоимость вывоза отсортированных биоотходов по закону должна не превышать 60% от стоимости вывоза бытовых отходов. То есть на лицо сразу два источника экономии: во-первых, утилизировать биоотходы сами по себе - как минимум на 40% дешевле, во-вторых, за счет сортировки сокращается объем бытовых отходов, а значит и траты на их вывоз.

Отметим, что 6 декабря 2023 года Сейм утвердил повышение налога на природные ресурсы за сбор отходов с 95 до 110 евро за тонну. Еще до повышения Латвия занимала первое место в Европе, превышая средний показатель по ЕС вдвое.

Отдельным пунктом - забота об окружающей среде. Биоотходы не должны попадать в контейнеры для бытовых отходов, так как их можно полностью повторно использовать.

Содержимое биоконтейнеров доставляют на полигон, где биоотходы в бродильных туннелях используются для производства биогаза. Биогаз, в свою очередь, используется для производства электроэнергии и тепла.