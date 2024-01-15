Сортировка биоотходов в этом году стала обязательной. Но для кого?

Введение обязательной сортировки биологических отходов по всей Латвии должно было произойти 1 января этого года. RUS TVNET напоминает, что такое биоотходы, как их лучше хранить до того, как выбросить, и почему сортировка - это в первую очередь выгодно.
Что значит обязательная сортировка биоотходов?
С 2024 года каждому латвийскому самоуправлению необходимо обеспечить жителей на своей территории возможностью сортировать биологические отходы. В свою очередь, у жителей остается выбор, сортировать биологические отходы или нет, пояснил председатель SIA Eco Baltia Vide Янис Айзбалтс.
Госконтроль уже ранее обращал внимание на то, что система внедряется формально, поэтому у людей нет мотивации сортировать отходы.
До начала этого года специально выделенные контейнеры для биоотходов были только там, где жильцы добровольно решили их сортировать. Теперь же биоконтейнеры коричневого цвета должны быть распространены по всей Латвии в обязательном порядке.
В то же время многие самоуправления уже признали, что в полную силу сортировка биоотходов заработает только к концу года.
Подготовка была долгой
Начать обязательную сортировку биоотходов с начала 2024 года планировалось еще в 2021 году. В некоторых самоуправлениях запускали пилотные проекты, а осенью 2023 года предприятие Getliņi EKO запустило информационную кампанию Uzliec brūno ("Наполни коричневый"), чтобы способствовать сортировке биологически разлагаемых отходов.
В то же самое время компании Getliņi EKO и Norstat провели опрос насчет осведомленности жителей Латвии касательно обязательной сортировки биоотходов с 2024 года. В результате опроса выяснилось, что 78% людей ничего не знали об этом.
При этом треть респондентов заявили, что о проблеме сокращения отходов должны думать и что-то предпринимать государственные структуры и частные компании в этой области, а не сами жители.
В чем выгода сортировки биоотходов?
Биологические отходы составляют львиную долю бытовых отходов - по разным подсчетам, от 30% до 70%. Особенно плохая ситуация в больших городах, в то время как в регионах сортировке биоотходов способствуют давние традиции компостирования.
Стоимость вывоза отсортированных биоотходов по закону должна не превышать 60% от стоимости вывоза бытовых отходов. То есть на лицо сразу два источника экономии: во-первых, утилизировать биоотходы сами по себе - как минимум на 40% дешевле, во-вторых, за счет сортировки сокращается объем бытовых отходов, а значит и траты на их вывоз.
Отметим, что 6 декабря 2023 года Сейм утвердил повышение налога на природные ресурсы за сбор отходов с 95 до 110 евро за тонну. Еще до повышения Латвия занимала первое место в Европе, превышая средний показатель по ЕС вдвое.
Отдельным пунктом - забота об окружающей среде. Биоотходы не должны попадать в контейнеры для бытовых отходов, так как их можно полностью повторно использовать.
Содержимое биоконтейнеров доставляют на полигон, где биоотходы в бродильных туннелях используются для производства биогаза. Биогаз, в свою очередь, используется для производства электроэнергии и тепла.
Что происходит при смешении биоотходов с бытовыми? Из-за неправильной обработки биоразлагаемые отходы могут загрязнять почву и грунтовые воды. Метан, образующийся при неправильном разложении отходов, является причиной парникового эффекта, который повышает температуру планеты и нарушает природный баланс.
Что и как сортировать?
Биологические (биоразлагаемые) отходы - это органические отходы, которые разлагаются из-за действий микроорганизмов. Почти все, что образуется при приготовлении пищи или при взаимодействии с садовыми и домашними растениями, можно идентифицировать как биоотходы.
Биоотходы принято делить на два типа: пищевые и зеленые (садовые или парковые) отходы.
Выбрасывать в биоконтейнеры можно: пищевые отходы, огрызки, кожуру, чайную и кофейную гущу, косточки, старые растения, сухие цветы, скошенную траву, листья, хвою, сыр, молоко, скорлупу.
Нельзя отправлять в биоконтейнеры: сырую рыбу и мясо, жидкие отходы, пластиковую упаковку и пакеты, землю, пепел, камни, несортированные бытовые отходы, средства гигиены и медицинские отходы, грунт, песок, золу, калоиспражнения животных.
Главная ошибка жителей Латвии, которую установили специалисты, - выкидывание биоотходов вместе с упаковкой. В биоконтейнер нельзя выбрасывать отходы в обычных мешках для мусора, полиэтиленовых пакетах или любой другой упаковке, в том числе бумажной.
Исключение делается для мешков, пригодных для компостирования, о чем должен свидетельствовать специальный символ. В Латвии такие есть в ассортименте многих магазинов (в строке поиска введите bioloģiski noārdāmie atkritumu maisi или biokompostējami atkritumu maisi).
Альтернатива - не искать специальные мешки, а просто вытряхнуть в биоконтейнер содержимое из любого мешка.
Чтобы избежать появления неприятного запаха, в тот же контейнер для биоотходов рекомендуется поместить кожуру цитрусовых фруктов.
Объем неправильно отсортированного мусора изучается, и каждое самоуправление устанавливает его конкретную долю по отношению ко всему мусору. Например, в Риге этот показатель составляет 20%, то есть у рижан есть "право на ошибку" при сортировке биоотходов.
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