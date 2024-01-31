Резекне могут выдать кредит в 5 миллионов евро

Кроме того, Резекненское самоуправление должно представить Минфину решение думы, в котором будет подтверждено, что самоуправление обязуется обеспечить, чтобы в будущем самоуправление, в том числе должностные лица самоуправления и руководители его органов, не брали на себя обязательства без ассигнования или обязательства, превышающие предоставленное ассигнование или полномочия по запланированным обязательствам, и что источники финансирования для выполнения обязательств планируют строго соблюдать требования, установленные нормативными актами.

Если Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации не выдвинет возражений против упомянутого займа, Минфин подготовит соответствующее распоряжение министра финансов о предоставлении займа на установленных условиях.

Постоянная комиссия по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации будет осуществлять надзор за финансовой ситуацией самоуправления, в том числе потребует от самоуправления до 1 апреля 2024 года представить в думу утвержденный прогноз среднесрочного бюджета на 2025-2026 годы с приложением при необходимости долгосрочного плана работы по обеспечению финансовой стабильности самоуправления.

Кроме того, Резекненское самоуправление раз в квартал должно будет представлять комиссии отчеты о финансовой ситуации и прогрессе самоуправления в совершенствовании системы управления бюджетом и финансами самоуправления, чтобы обеспечить прозрачность и централизацию финансовых процессов, а также предоставлять информацию о внедрении представленных в ревизионном деле Госконтроля рекомендаций в соответствии с утвержденным графиком выполнения.

Минфин, в свою очередь, будет обязан следить за тем, чтобы самоуправление и его органы оплачивали все расходы только через открытые в Государственной казне счета, в соответствии с установленным министром финансов порядком, а также регулярно до 10 числа следующего месяца подавали в Минфин отчеты о просроченных платежах самоуправления и остатках денежных средств.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития должно будет обеспечить регулярный усиленный надзор за законностью деятельности самоуправления.

Отраслевые министерства и подведомственные им учреждения после изучения заявок самоуправления на реализацию инвестиционных проектов, софинансируемых из государственного бюджета, должны будут иметь в виду, что для принятия самоуправлением новых обязательств при реализации инвестиционных проектов будет необходимо получить согласование комиссии.

Как сообщалось, дефицит бюджета Резекненского самоуправления в настоящее время составляет около 2,2 млн евро.

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