Резекне могут выдать кредит в 5 миллионов евро

Министерство финансов подготовило доклад о финансовой ситуации Резекненского самоуправления и займе из государственного бюджета для стабилизации финансовой ситуации, предложив выделить на выполнение обязательств самоуправления заем в размере до 5 млн евро евро, сообщили представители Минфина.
По мнению министерства, не предусмотрев в бюджете 2023 года финансирование и взяв на себя обязательства без покрытия, дума самоуправления создала угрозу платежеспособности самоуправления. В итоге констатированные нарушения финансового управления и безответственные действия должностных лиц самоуправления должны устранить нынешние депутаты думы.
Проведя анализ финансовой деятельности самоуправлений и на основании представленных самоуправлениями в Государственную казну отчетов, Минфин констатировал, что у Резекненского самоуправления после утверждения бюджета на 2023 год самый высокий размер принятых обязательств по займам и поручительствам в долгосрочной перспективе. Минфин провел углубленный анализ финансовой ситуации самоуправления и несколько раз встречался с его представителями, чтобы обсудить финансовую ситуацию.
Государственный контроль подчеркнул, что и он не смог получить убедительную и достоверную информацию о недостаче финансовых средств Резекненского самоуправления за 2023 год. В ходе ревизии Госконтроль выявил нарушения ряда нормативных актов, в том числе существенные недостатки в процессе исполнения и контроля бюджета, непрозрачное и раздробленное управление бюджетом, а также недостатки в управлении инвестиционными проектами. К тому же тарифы на тепловую энергию в самоуправлении были пересмотрены только после окончания мер господдержки.
Чтобы от действий самоуправления не пострадали жители и оно могло обеспечить выполнение установленных законом постоянных функций самоуправлений, восстановив финансовую стабильность в долгосрочной перспективе, в докладе Минфина предложено выделить самоуправлению заем в размере до 5 млн евро на выполнение обязательств. Предложенное решение предусматривает жесткие условия для предоставления государственной бюджетной поддержки (займа), ответственность думы и надзор ответственных министерств.
Если самоуправление не станет сотрудничать и не будет прогресса в стабилизации финансовой ситуации или до 21 февраля 2024 года в думе не будет принят сбалансированный бюджет на 2024 год, Минфин проинформирует об этом Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и попросит его провести оценку ответственности думы самоуправления.
Постоянная комиссия по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации заслушала информацию, предоставленную руководством и специалистами Резекненского самоуправления, неоднократно отметив важность обеспечения достоверной и ясной информации о его финансовой ситуации. Кроме того, комиссия обратила внимание, что самоуправление в сложившейся финансовой ситуации не может планировать новые инвестиционные проекты.
Законом о государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы Кабинет министров имеет право принимать решения о необходимых мерах поддержки, в том числе о необходимой ссуде из государственного бюджета для выполнения взятых на себя самоуправлением обязательств в пределах установленного настоящим законом общего увеличения займов самоуправлений.
В представленном на согласование докладе Минфина говорится, что разработано решение, благодаря которому от действий самоуправления не пострадают жители и самоуправление сможет обеспечить выполнение установленных законом постоянных функций, восстановив финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Предлагаемое решение предусматривает жесткие условия предоставления поддержки (займа) госбюджета, ответственность думы, надзор за ответственными министерствами, при условии, если самоуправление будет конструктивно сотрудничать.
Предлагаемое решение предусматривает, что из общего увеличения займов самоуправлений на 2024 год самоуправлению Резекне выделяется кредит госбюджета в размере до 5 млн для выполнения взятых им на себя обязательств, для которых на 31 декабря 2023 года наступил срок уплаты.
Кредит может быть предоставлен с условием, что срок возврата государственного займа не превышает 15 лет, а отложенный платеж основной суммы составляет один год со дня заключения договора, выплаты основной суммы и процентов осуществляются один раз в квартал и возврат государственного займа гарантируется бюджетом самоуправления, а срок выдачи государственного займа - 27 декабря 2024 года.
Предполагается, что выплаты по государственному займу или его части осуществляются после представления в Государственную казну информации, подтверждающей платеж самоуправления, досрочный возврат государственного займа осуществляется с перевыполнения поступлений подоходного налога с населения самоуправления за шесть, девять и двенадцать месяцев года, если созданная министром финансов постоянная комиссия по рассмотрению заявлений на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации не примет другого решения.
Государственная казна сможет заключить договор о займе с самоуправлением, когда самоуправление подаст в Минфин решение думы самоуправления об упомянутом государственном займе и информацию о размере обязательств по поручительствам самоуправления, включив в него упомянутый государственный заем, а также представит Минфину утвержденный бюджет самоуправления на 2024 год без дефицита и подтверждение того, что самоуправление открыло счета в Государственной казне для выполнения всех расходов.
Кроме того, Резекненское самоуправление должно представить Минфину решение думы, в котором будет подтверждено, что самоуправление обязуется обеспечить, чтобы в будущем самоуправление, в том числе должностные лица самоуправления и руководители его органов, не брали на себя обязательства без ассигнования или обязательства, превышающие предоставленное ассигнование или полномочия по запланированным обязательствам, и что источники финансирования для выполнения обязательств планируют строго соблюдать требования, установленные нормативными актами.
Если Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации не выдвинет возражений против упомянутого займа, Минфин подготовит соответствующее распоряжение министра финансов о предоставлении займа на установленных условиях.
Постоянная комиссия по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации будет осуществлять надзор за финансовой ситуацией самоуправления, в том числе потребует от самоуправления до 1 апреля 2024 года представить в думу утвержденный прогноз среднесрочного бюджета на 2025-2026 годы с приложением при необходимости долгосрочного плана работы по обеспечению финансовой стабильности самоуправления.
Кроме того, Резекненское самоуправление раз в квартал должно будет представлять комиссии отчеты о финансовой ситуации и прогрессе самоуправления в совершенствовании системы управления бюджетом и финансами самоуправления, чтобы обеспечить прозрачность и централизацию финансовых процессов, а также предоставлять информацию о внедрении представленных в ревизионном деле Госконтроля рекомендаций в соответствии с утвержденным графиком выполнения.
Минфин, в свою очередь, будет обязан следить за тем, чтобы самоуправление и его органы оплачивали все расходы только через открытые в Государственной казне счета, в соответствии с установленным министром финансов порядком, а также регулярно до 10 числа следующего месяца подавали в Минфин отчеты о просроченных платежах самоуправления и остатках денежных средств.
Министерство охраны окружающей среды и регионального развития должно будет обеспечить регулярный усиленный надзор за законностью деятельности самоуправления.
Отраслевые министерства и подведомственные им учреждения после изучения заявок самоуправления на реализацию инвестиционных проектов, софинансируемых из государственного бюджета, должны будут иметь в виду, что для принятия самоуправлением новых обязательств при реализации инвестиционных проектов будет необходимо получить согласование комиссии.
Как сообщалось, дефицит бюджета Резекненского самоуправления в настоящее время составляет около 2,2 млн евро.
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