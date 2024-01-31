Ревизия Резекне: обнаружены серьезные несоответствия

Также ревизоры не получили ясности, как в Резекне планируется и утверждается финансирование и как контролируется его использование.

"Это большое разочарование, потому что у нас действительно хорошее и давнее сотрудничество с самоуправлениями - не только в проведении аудитов, но и в оказании помощи, подготовке методологической поддержки", - сказал Корчагин, комментируя результаты ревизии в Резекне.

Главными задачами ревизии были два вопроса, на которые Госконтроль дал ответы. Первый касался истинного размера финансовых обязательств самоуправления, и Госконтроль констатировал, что в годовом отчете самоуправления не отражены обязательства на сумму более 13,7 млн евро.

Второй вопрос касался оценки процесса формирования бюджета, и в этой сфере Госконтроль также выявил ряд нарушений.

Как рассказал Корчагин, параллельно с ревизией проверки в Резекне проводили также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Государственная полиция.

В то же время он отметил, что ситуации, когда о результатах проверок приходится сообщать правоохранительным органам, не являются исключением. Если есть подозрения на конфликт интересов, например, в сфере закупок, Госконтроль информирует об этом либо KNAB, либо Бюро по надзору за закупками.

Если же возникают подозрения в нарушении Уголовного закона, Госконтроль сообщает об этом в правоохранительные органы. В прошлом году по результатам проверок Госконтроля было возбуждено пять уголовных дел, а всего Госконтроль следит за рассмотрением 44 уголовных дел, из них 14 уже находятся на стадии судебного разбирательства.

Основными выявленными в ходе ревизий нарушениями, по которым возбуждаются уголовные дела, является значительный ущерб государству. В качестве примера Корчагин назвал ответственность должностных лиц Рижского свободного порта в связи с проектом на острове Криеву, где Госконтроль выявил ущерб государству в размере более 1 млн евро.

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