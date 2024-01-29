Дефицит бюджета Резекненского самоуправления превышает 2 миллиона евро

Процесс разработки бюджета продолжается, и очередное его рассмотрение и дата заседания рабочей группы будут назначены в ближайшее время.

Как сообщалось, в среду, 24 января, состоялось заседание постоянной комиссии Министерства финансов по рассмотрению заявок самоуправлений на стабилизацию финансов и согласованию проектов финансовой стабилизации. В нем приняли участие заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец и министр финансов Арвилс Ашераденс.

Главным вопросом стал проект бюджета Резекненского самоуправления на 2024 год, который был подан в Министерство финансов в указанный срок до 22 января.

После встречи Стец рассказал, что самоуправление должно до 21 февраля спланировать бездефицитный бюджет. Только в том случае, если это условие будет выполнено, Минфин обещает подать на рассмотрение в Кабинет министров решение о предоставлении самоуправлению стабилизационного займа в размере до 5 млн евро.

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