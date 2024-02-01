Латвия и Эстония обещают подготовиться к синхронизации электросетей в начале 2025 года

"Подготовка идет хорошо. Мы планируем завершить все необходимые подготовительные работы к февралю 2025 года, хотя работа еще есть", - сообщил BNS эстонский сетевой оператор "Elering".

Оператор латвийской системы электропередачи Augstsprieguma tīkls (АST) сообщает, что синхронизация сетей, считающаяся самым амбициозным проектом энергетической независимости стран Балтии, достигла финальной стадии.

"На основании этого (заявления, подписанного премьер-министрами стран Балтии в августе прошлого года - BNS), АST вместе с другими операторами передающих систем стран Балтии делает все возможное, чтобы осуществить синхронизацию к согласованному сроку в феврале 2025 года", - сообщили в АST.

После долгих обсуждений премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии и операторы системы договорились в августе прошлого года перенести дату синхронизации на февраль 2025 года. В декабре этот срок был утвержден в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.

Латвийские и эстонские сетевые операторы заявили, что поддерживают наземную альтернативу крупнейшему проекту синхронизации - перемычки между Польшей и Литвой Harmony Link.

Harmony Link ранее планировалось проложить в море, но после того как предложения подрядчиков превысили почти в 2,5 раза бюджет проекта в 680 млн евро, сетевые операторы обеих стран весной прошлого года прекратили тендеры.

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