Пн, 5.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В театре им. Чехова премьера о расстреле труппы латышского театра в СССР. Среди гостей - Ринкевич и Ланга

Спектакль "SKATUVE в огне / "Скатуве" UGUNĪ" в Театре им. М. Чехова Фото: Пресс-фото
Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла премьера спектакля Лауры Грозы "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ". RUS TVNET побывал на премьере и рассказывает, почему это очередная серьезная победа театра.

Москва, вторая половина 30-х. Большой террор. В латышском театре "Скатуве" царит неразбериха - до спектакля меньше часа, а бóльшая часть артистов до сих пор не на рабочем месте. Пока худрук подозрительно активно просит отменить представление, в театре объявляется прокурор НКВД.

Екатерина Фролова и Александр Маликов в спектакле "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ"
Екатерина Фролова и Александр Маликов в спектакле "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ" Фото: Пресс-фото

Новую билингвальную премьеру в Театре имени М. Чехова посетили сразу три президента - Эдгар Ринкевич, Валдис Затлерс и Раймонд Вейонис - а также Чулпан Хаматова (сестра исполнителя главной отрицательной роли Шамиля Хаматова), "дерусификатор" Лиана Ланга и другие узнаваемые лица.

Как сделать театральное мероприятие еще волнительней? Разумеется, чувствительной темой. Премьера спектакля прошла 3 февраля - в 86-ю годовщину расстрела в Москве сотрудников латышского театра "Скатуве" - от директора до рабочих сцены. Это стало частью "латышской операции" в СССР, в рамках которой было арестовано более 22 тысяч латышей (еще до оккупации), из которых почти 17 тысяч приговорили к расстрелу. Помимо "латышской", советская власть организовала "русскую", "польскую", "украинскую", "белорусскую", "эстонскую" и "литовскую" операции, жертвами которых стали больше 400 тыс. человек.

Спектакль "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ" в Театре им. М. Чехова
Спектакль "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ" в Театре им. М. Чехова Фото: Пресс-фото

Впрочем, до поры до времени ужасающая статистика дает о себе знать только в театральной программке. Вторая часть диптиха Лауры Грозы (первой был спектакль "В бальных туфельках по сибирским снегам") начинается, как чистый театр, в своей почти что карнавальной форме - артисты по-карикатурному выразительны, мизансцены и ритм просчитаны до мельчайшего движения, на сцене с многоуровневой сценографией работают и первый, и второй, и третий план, каждую секунду что-то происходит - повсюду яркость, шум и спецэффекты.

Здесь же "выстреливают" самые яркие образы спектакля - властная режиссер Анна (Екатерина Фролова), замещающий рабочего сцены Иван Иваныч (Яков Рафальсон), который вообще оказался в театре практически случайно, и заранее задержанный актер Ян (Ивар Калныньш), который за весь спектакль не говорит ни одного внятного слова, но все равно остается одним из самых запоминающихся персонажей.

Мария Лейко в исполнении Инесе Кучинской в спектакле "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ".
Мария Лейко в исполнении Инесе Кучинской в спектакле "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ". Фото: Пресс-фото

На первый взгляд, на их фоне немного блекнет указанная главной героиней Мария Лейко (она же на постере спектакля). Но это обманчивое впечатление - актрисе в исполнении Инесе Кучинской в спектакле уготовано особое место, во многом продиктованное контекстом.

Судьба Лейко сама тянет на приключенческий роман - эта звезда немого кино, снимавшаяся у легендарного Ф. В. Мурнау, в свое время эмигрировала из Российской империи, после прихода к власти нацистов в Германии переехала в родную Ригу, а на службу в "Скатуве" попала едва ли не случайно - на обратном пути из Тбилиси, где забрала новорожденную внучку, названную Норой в честь матери, умершей при родах. Решение о работе в латышском театре стало для Лейко роковым, а о судьбе девочки, которой на момент расстрела актрисы было неполных три года, до сих пор ничего неизвестно.

Но первое действие спектакля подходит к концу, а второе анонсируется энкавэдэшником в исполнении Шамиля Хаматова (на мероприятии после спектакля он вызвал больше всего оваций), как срежиссированное уже им самим. В этот момент весь карнавал исчезает, будто его не бывало, и начинается коллективный допрос с пристрастием - пугающий, но тоже глубоко артистичный. "SKATUVE в огне", несмотря на историческую миссию, остается произведением о природе искусства и взаимоотношений с ним человека, зачастую в извращенном виде.

Вот и Хаматов, который недавно в "Калигуле" был обаятельным безумцем, в новом спектакле стал уже их предводителем. Решение понятное - рассказывая о чистом зле, не стоит изображать его в лоб, рисовать черное черным и в который раз пытаться доказать давно известное. Пусть шут-экзекутор из НКВД будет нелепым и совсем не страшным - тем больше пугает контраст с его действиями, и выбор на эту роль Шамиля Хаматова с его фирменным блеском маньяка в черных глазах более чем очевиден.

Галерея: Спектакль "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ" в Театре им. М. Чехова

Но "Калигула" был насквозь черной иронией лишь с одним положительным персонажем. "SKATUVE в огне" - вещь принципиально другая: здесь жалеешь каждого из героев и, несмотря ни на что, ждешь счастливого финала (спасибо драматургу Артуру Дицису за точные образы и мастерски выдержанное напряжение). Между Skatuve в Москве и Театром им. Чехова в Риге же так и тянет провести некую смысловую линию - знаково и важно, что накрепко связанный с Латвией спектакль вышел именно в театре нацменьшинства.

При этом, несмотря на то, что действия НКВД в "SKATUVE в огне" жутко напоминают происходящее в сегодняшней России, новая работа Лауры Грозы, разумеется, не антирусская, а антидиктаторская. Авторы, в отличие от времен Большого террора, не спешат обвинять человека за один факт его национальности. Хороший пример для многих жителей Латвии - как русских, так и латышей.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх