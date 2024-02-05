В театре им. Чехова премьера о расстреле труппы латышского театра в СССР. Среди гостей - Ринкевич и Ланга

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла премьера спектакля Лауры Грозы "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ". RUS TVNET побывал на премьере и рассказывает, почему это очередная серьезная победа театра.
Москва, вторая половина 30-х. Большой террор. В латышском театре "Скатуве" царит неразбериха - до спектакля меньше часа, а бóльшая часть артистов до сих пор не на рабочем месте. Пока худрук подозрительно активно просит отменить представление, в театре объявляется прокурор НКВД.
Новую билингвальную премьеру в Театре имени М. Чехова посетили сразу три президента - Эдгар Ринкевич, Валдис Затлерс и Раймонд Вейонис - а также Чулпан Хаматова (сестра исполнителя главной отрицательной роли Шамиля Хаматова), "дерусификатор" Лиана Ланга и другие узнаваемые лица.
Как сделать театральное мероприятие еще волнительней? Разумеется, чувствительной темой. Премьера спектакля прошла 3 февраля - в 86-ю годовщину расстрела в Москве сотрудников латышского театра "Скатуве" - от директора до рабочих сцены. Это стало частью "латышской операции" в СССР, в рамках которой было арестовано более 22 тысяч латышей (еще до оккупации), из которых почти 17 тысяч приговорили к расстрелу. Помимо "латышской", советская власть организовала "русскую", "польскую", "украинскую", "белорусскую", "эстонскую" и "литовскую" операции, жертвами которых стали больше 400 тыс. человек.
Впрочем, до поры до времени ужасающая статистика дает о себе знать только в театральной программке. Вторая часть диптиха Лауры Грозы (первой был спектакль "В бальных туфельках по сибирским снегам") начинается, как чистый театр, в своей почти что карнавальной форме - артисты по-карикатурному выразительны, мизансцены и ритм просчитаны до мельчайшего движения, на сцене с многоуровневой сценографией работают и первый, и второй, и третий план, каждую секунду что-то происходит - повсюду яркость, шум и спецэффекты.