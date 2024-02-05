В театре им. Чехова премьера о расстреле труппы латышского театра в СССР. Среди гостей - Ринкевич и Ланга

Здесь же "выстреливают" самые яркие образы спектакля - властная режиссер Анна (Екатерина Фролова), замещающий рабочего сцены Иван Иваныч (Яков Рафальсон), который вообще оказался в театре практически случайно, и заранее задержанный актер Ян (Ивар Калныньш), который за весь спектакль не говорит ни одного внятного слова, но все равно остается одним из самых запоминающихся персонажей.

Мария Лейко в исполнении Инесе Кучинской в спектакле "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ". Фото: Пресс-фото

На первый взгляд, на их фоне немного блекнет указанная главной героиней Мария Лейко (она же на постере спектакля). Но это обманчивое впечатление - актрисе в исполнении Инесе Кучинской в спектакле уготовано особое место, во многом продиктованное контекстом.

Судьба Лейко сама тянет на приключенческий роман - эта звезда немого кино, снимавшаяся у легендарного Ф. В. Мурнау, в свое время эмигрировала из Российской империи, после прихода к власти нацистов в Германии переехала в родную Ригу, а на службу в "Скатуве" попала едва ли не случайно - на обратном пути из Тбилиси, где забрала новорожденную внучку, названную Норой в честь матери, умершей при родах. Решение о работе в латышском театре стало для Лейко роковым, а о судьбе девочки, которой на момент расстрела актрисы было неполных три года, до сих пор ничего неизвестно.