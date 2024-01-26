Видео ⟩ Фролова о дружбе с Хаматовым и новом спектакле в Театре им. М. Чехова

В новом спектакле "SKATUVE в огне" кроме Екатерины Фроловой и Шамиля Хаматова заняты Вероника Плотникова, Яков Рафальсон, Александр Маликов, Анатолий Фечин, Константин Никулин и другие, в том числе и приглашенные артисты: Инесе Кучинска (которая играет Марию Лейко), Мартиньш Вилсонс и Ивар Калниньш.

Екатерина Фролова играет реально существовавшего человека - Анну Лацис, бабушку легендарной латвийской актрисы и режиссера Мары Кимеле: "Это возлагает на меня еще большую какую-то ответственность". Она признается, что постарается максимально передать характер Анны Лацис, но это все равно будет ее личная интерпретация.

Екатерина Фролова Фото: Пресс-фото

Екатерина подчеркивает, что "SKATUVE в огне" - это не документальный спектакль: "Это все равно наша фантазия. Это все равно фантазия режиссера Лауры Грозы, наша актерская, художников, музыкантов, композитора. Скажем так, у нас есть тема, которую мы пытаемся объять".

Напомним, что постановка "SKATUVE в огне" Лауры Грозы обещает продолжение и развитие начатой ранее темы взаимоотношений власти и общества, которая стала лейтмотивом всех спектаклей театра в этом сезоне.

Пьеса "SKATUVE в огне" создана в контексте реальных исторических событий: фон истории отражает события 1937 и 1938 годов, когда СССР в рамках Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию". Исторические данные говорят, что в ходе этой операции было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни - расстрелу.

Жертвой этой безжалостной статистики стала и труппа московского латышского театра SKATUVE, где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.

Спектакль рекомендуется зрителям старше 16 лет, билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.

Ближайшие показы: 03.02, 04.02, 13.02, 28.02, 20.03, 21.03, 22.03.

Лаура Гроза, режиссер, с 2023 года - руководитель разработки художественной стратегии и планирования репертуара Рижского русского театра им. М. Чехова Фото: Пресс-фото

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