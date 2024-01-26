Видео ⟩ Фролова о дружбе с Хаматовым и новом спектакле в Театре им. М. Чехова

3 февраля в Рижском русском театре имени М. Чехова состоится премьера спектакля "SKATUVE в огне". Это будет вторая часть диптиха Лауры Грозы (первая - "В бальных туфельках по сибирским снегам"). RUS TVNET пообщался с Екатериной Фроловой, которая играет в этой постановке Анну Лацис.
Актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова еще в школьные годы попала в театральную студию Виктора Янсона, а после театр остался с ней на всю жизнь. В 2017 году Екатерина удостоилась награды Латвийского союза театральных деятелей - приза памяти актрисы Лилиты Берзини - за создание блестящих женских образов:
"Это ответственно, потому что, когда тебя каким-то образом отмечают или награждают, ты должен потом держать эту планку, соответствовать этой награде".
В Театре имени Михаила Чехова на данный момент много актеров из других стран, которых судьба привела в Латвию - Володимир Гориславец, Иван Стрельцов, Шамиль Хаматов, Вадим Николайчук, Вадим Егоров, Анастасия Левина, Дима Егоров и другие.
"Я надеюсь, что у них все сложится с нашим театром и они, скажем так, не надумают куда-то еще переехать", - говорит Екатерина, отмечая, что у нее со всеми хорошие отношения.
Шамиля Хаматова она называет своим "товарищем по дороге", ведь они оба живут в Юрмале и в поездке могут обсудить события, которые произошли за день: "Мы ездим вместе на репетиции".
В новом спектакле "SKATUVE в огне" кроме Екатерины Фроловой и Шамиля Хаматова заняты Вероника Плотникова, Яков Рафальсон, Александр Маликов, Анатолий Фечин, Константин Никулин и другие, в том числе и приглашенные артисты: Инесе Кучинска (которая играет Марию Лейко), Мартиньш Вилсонс и Ивар Калниньш.
Екатерина Фролова играет реально существовавшего человека - Анну Лацис, бабушку легендарной латвийской актрисы и режиссера Мары Кимеле: "Это возлагает на меня еще большую какую-то ответственность". Она признается, что постарается максимально передать характер Анны Лацис, но это все равно будет ее личная интерпретация.
Екатерина подчеркивает, что "SKATUVE в огне" - это не документальный спектакль: "Это все равно наша фантазия. Это все равно фантазия режиссера Лауры Грозы, наша актерская, художников, музыкантов, композитора. Скажем так, у нас есть тема, которую мы пытаемся объять".
Напомним, что постановка "SKATUVE в огне" Лауры Грозы обещает продолжение и развитие начатой ранее темы взаимоотношений власти и общества, которая стала лейтмотивом всех спектаклей театра в этом сезоне.
Пьеса "SKATUVE в огне" создана в контексте реальных исторических событий: фон истории отражает события 1937 и 1938 годов, когда СССР в рамках Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию". Исторические данные говорят, что в ходе этой операции было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни - расстрелу.
Жертвой этой безжалостной статистики стала и труппа московского латышского театра SKATUVE, где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.
Спектакль рекомендуется зрителям старше 16 лет, билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 03.02, 04.02, 13.02, 28.02, 20.03, 21.03, 22.03.
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