Власть, разврат и Шамиль Хаматов: в Театре имени М. Чехова показали "Калигулу"

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера спектакля Сергея Голомазова "Калигула" по пьесе Альбера Камю с Шамилем Хаматовым в роли императора Рима - тирана и развратника Калигулы. RUS TVNET рассказывает о яркой премьере.
Начало нашей эры. В столице Римской империи переполох - вот уже три дня, как после смерти любимой сестры бесследно пропал император Калигула. Наконец глава государства объявляется, но пугает придворных безумным поведением и неожиданно людоедскими указами. Сенат, силовики и приближенные императора пытаются не допустить разгула тирании, но поздно - Калигула опускается все глубже в бездну безумия, репрессий и похоти. В стране назревает заговор…
Галерея: Репетиция спектакля "Калигула" в Рижском русском театре им. Михаила Чехова
Все мужчины думают о Римской империи. Нашумевший мем пришелся очень кстати под премьеру новой постановки Сергея Голомазова. Он же закольцовывает посыл представления - "Калигула" в Рижском русском театре им. М. Чехова рассказывает, разумеется, не о начале нашей эры и даже не о сороковых годах XX века, когда гениальный француз Камю писал свою пьесу. Обаяние зла, взгляд в бездну, примирение со злодействами - все эти темы, к несчастью, становятся все актуальнее в 2020-х, а премьера конкретно "Калигулы" так и вовсе совпала с началом новой войны на Ближнем Востоке.
Во многом новинка театра имени М. Чехова родственна недавнему "Гамлету" Виестура Кайришса, но, в отличие от Шекспира, текст Камю известен куда меньше, поэтому для многих "Калигула" сохранит и чисто сюжетную увлекательность, а еще - напомнит "Игру престолов", даром что, казалось бы, далекую от Римской империи (на самом деле довольно близкую). Даже три с лишним часа спектакля проходят куда быстрее, чем думалось.
Но театр, даже актуальный, это все еще не жизнь, и когда беспросветность происходящего переходит все мыслимые пределы, как Камю, так и Голомазов приходят к естественному решению - иронии, которая, разумеется, тоже становится черной. У Камю это мрачный юмор и атмосфера кровавого карнавала, у Голомазова - гротеск, намеренное переигрывание, настоящая рок-группа на сцене и сумасшедшие костюмы. Ей-ей - только так и можно иллюстрировать разгул тирании от опьянения властью.
Интересен был и подход постановщика к образу Калигулы, который в культуре в первую очередь ассоциируется с развратом и инцестом, а культовый Тинто Брасс даже экранизировал историю тирана в виде эротического кино с Малкольмом Макдауэллом ("Заводной апельсин") в роли Калигулы. Голомазов в своей работе действует здраво и уделяет этой детали из жизни тирана всего несколько минут - как будто ставит галочку - и концентрирует внимание на вещах куда более весомых. В спектакле разврат сексуальный - не что иное, как результат безграничной власти, которая, по Калигуле, дарит безграничную свободу, а на самом деле - топит в крови всех, в том числе самого тирана.
На этом фоне ярко выделяется персонаж Сципион - кроткий поэт, некогда друг Калигулы, который убил его отца. Сципиона должен был играть Максим Бусел, но на премьерных показах он был заменен на белоруса Ивана Стрельцова (RUS TVNET рассказывал о нем в документальном цикле "Мы здесь") - и это, несомненно, точнейшее попадание в образ.
Убогий интеллигент, писатель - кажется, единственный, кто в спектакле говорит тихо, а чаще всего просто бубнит себе под нос - притом совершенно громогласно. Только Сципион находит в себе силы не потерять человечность и бросить свой негромкий вызов Калигуле (кому-то напомнит исторический конфликт между Иваном Грозным и митрополитом Филиппом). При этом внешне Сципион-Стрельцов вовсе не оставляет впечатления человека сильного - в отличие от силовика Кереи (еще один иностранец в труппе театра им. М. Чехова - украинец, уроженец Днепра Володимир Гориславец), от которого точно так же не оторвать глаз.
Но командует на сцене, разумеется, исключительно Калигула в исполнении приглашенного Шамиля Хаматова. Он - нервный центр всего представления, его черноглазый локомотив, что блистательно сходит с ума на протяжении всех 3 часов спектакля, при этом не отбирая пространства у партнеров по сцене - Родиона Кузьмина, Екатерины Фроловой, Вадима Гроссмана и многих других.
Лишь иногда Хаматов дает зрителю передохнуть - в эти паузы пульс вроде как приходит в норму, но не зря последними словами в спектакле становятся "Я все еще жив". Будьте уверены, Калигула нас не покинет. И он не только на театральной афише или выпуске зарубежных новостей - он гораздо ближе.
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