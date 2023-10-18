Власть, разврат и Шамиль Хаматов: в Театре имени М. Чехова показали "Калигулу"

Репетиция спектакля Сергея Голомазова "Калигула" в Рижском русском театре им. Михаила Чехова Фото: Вадим Кожин/пресс-фото

На этом фоне ярко выделяется персонаж Сципион - кроткий поэт, некогда друг Калигулы, который убил его отца. Сципиона должен был играть Максим Бусел, но на премьерных показах он был заменен на белоруса Ивана Стрельцова (RUS TVNET рассказывал о нем в документальном цикле "Мы здесь") - и это, несомненно, точнейшее попадание в образ.

Убогий интеллигент, писатель - кажется, единственный, кто в спектакле говорит тихо, а чаще всего просто бубнит себе под нос - притом совершенно громогласно. Только Сципион находит в себе силы не потерять человечность и бросить свой негромкий вызов Калигуле (кому-то напомнит исторический конфликт между Иваном Грозным и митрополитом Филиппом). При этом внешне Сципион-Стрельцов вовсе не оставляет впечатления человека сильного - в отличие от силовика Кереи (еще один иностранец в труппе театра им. М. Чехова - украинец, уроженец Днепра Володимир Гориславец), от которого точно так же не оторвать глаз.

Но командует на сцене, разумеется, исключительно Калигула в исполнении приглашенного Шамиля Хаматова. Он - нервный центр всего представления, его черноглазый локомотив, что блистательно сходит с ума на протяжении всех 3 часов спектакля, при этом не отбирая пространства у партнеров по сцене - Родиона Кузьмина, Екатерины Фроловой, Вадима Гроссмана и многих других.

Лишь иногда Хаматов дает зрителю передохнуть - в эти паузы пульс вроде как приходит в норму, но не зря последними словами в спектакле становятся "Я все еще жив". Будьте уверены, Калигула нас не покинет. И он не только на театральной афише или выпуске зарубежных новостей - он гораздо ближе.