К исполнению обязанностей гендиректора СГД приступает Шмите-Роке

Правительство утвердило Шмите-Роке в должности 30 января.

Обращаясь к министрам на заседании, Роке-Шмите подчеркнула, что жители Латвии хотят видеть честное, логичное и открытое для диалога учреждение, и пообещала, что под ее руководством СГД превратится в современную и ориентированную на клиентов службу. В то же время министры должны быть готовы взять на себя ответственность за серьезные перемены, которые предстоят не только СГД.

Представители Министерства финансов сообщили агентству ЛЕТА, что главные задачи нового гендиректора СГД включают в себя цифровое развитие СГД, в том числе создание и внедрение системы управления данными СГД, утверждение плана развития системы информационных технологий (IT) службы и обеспечение доступности услуг СГД через мобильное приложение.