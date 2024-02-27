Экономика России живет по принципу: тяни лямку, пока не выкопают ямку

Раздача бесплатной еды в Тамбове в годовщину аннексии Крыма, Россия, март 2019 года. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

ФНБ: сам на ладан дышит, а туда же

Михаил Касьянов считает, что заначка у Путина, которую с начала 2024 года финансовые власти России активно тратят на поддержание экономики страны, может закончиться уже к концу текущего года.

Крутихин же отмечает, что все зависит от того, когда опустеет Фонд национального благосостояния. Собственно, оттуда идут дотации на проекты того же "Газпрома" и много чего еще.

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 декабря 2023 года составлял, по данным российского Минфина, 13,43 триллиона рублей (130 миллиардов евро). По сравнению с октябрем 2023 года ФНБ уменьшился уже на 5,2%. В начале февраля 2024 года в этом загашнике Кремля оставалось меньше 12-ти триллионов рублей.

Крутихин дает государственной "кубышке", она же неприкосновенный запас, один-два года жизни.

"Если его будут опустошать теми же темпами, он иссякнет, - подчеркивает экономист. - Он и сейчас-то состоит из юаней и золота. И золото распродают, и юани, от которых, кстати, все труднее избавиться".

Раньше "подтягивать" деньги из этого фонда можно было только в объеме недополученных доходов при низких ценах на нефть, однако теперь это ограничение снято как минимум на два года: тратить можно, на что угодно.

Однако даже если ФНБ иссякнет, это не означает, что деньги в стране кончатся.