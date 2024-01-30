Вт, 30.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Как Украине удалось атаковать порт Усть-Луга вблизи Эстонии и чем это чревато?

Иван Скрябин
, журналист
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Ликвидация пожара в порту Усть-Луга после удара беспилотника 21 января 2023 года.
Ликвидация пожара в порту Усть-Луга после удара беспилотника 21 января 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Удары, связанные с войной в Украине, в минувшие выходные вновь приблизились к границам Эстонии. В Ленобласти в порту Усть-Луга, который находится всего в тридцати километрах от Нарвы, беспилотником был успешно атакован газовый терминал. Rus.Postimees проанализировал случившееся, поговорив с известным экспертом.

Пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга после удара беспилотника в ночь на воскресенье 21 января продолжался несколько часов. Работа порта была парализована. Иностранные корабли для перевалки российских углеводородов были вынуждены отходить в море. Агентство Bloomberg 23 января сообщило о скачке цен на нефтепродукты на азиатских рынках.

Rus.Postimees обсудил эту атаку с основателем проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Русланом Левиевым. Команда единомышленников эксперта, заочно приговоренного в РФ к 11-ти годам лишения свободы за аналитику военных преступлений Москвы, известна профессиональным анализом открытых данных, связанных с войной. Сводки CIT регулярно публикуются на их сайте.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх