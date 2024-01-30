Как Украине удалось атаковать порт Усть-Луга вблизи Эстонии и чем это чревато?

Пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга после удара беспилотника в ночь на воскресенье 21 января продолжался несколько часов. Работа порта была парализована. Иностранные корабли для перевалки российских углеводородов были вынуждены отходить в море. Агентство Bloomberg 23 января сообщило о скачке цен на нефтепродукты на азиатских рынках.