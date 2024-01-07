Зеленский призвал направить замороженные активы РФ на поддержку Украины

По его словам, "российские элиты и руководство с безразличием относятся к человеческим жизням, но совершенно не безразличны к деньгам". Решение об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины было бы "справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины", заявил Зеленский.

Президент Украины призвал партнеров "быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы", чтобы в текущем году добиться прогресса в вопросе использования замороженных активов России в пользу Украины. Он не уточнил, какие варианты или способы такого использования могут быть предложены, но подчеркнул, что на пути к этой цели полагается на лидерство "Группы семи".

Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ

Более 200 млрд евро активов Центрального банка РФ заморожены на территории Евросоюза. В ЕС предлагают использовать доходы от этих активов для помощи в реконструкции и восстановлении Украины.