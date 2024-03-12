Домогательства в Музыкальной академии: ректор не будет подавать в отставку

Гунтар Пранис пояснил, что, если он останется на посту, то сможет лучше всего помочь пострадавшим. "Я осознаю ответственность, вижу все, что уже сделано и что еще предстоит сделать без промедлений, и поэтому сейчас считаю, что наиболее эффективно могу помочь в этой ситуации, оставшись на посту, это мое решение на данный момент", - сказал Пранис в интервью Латвийскому радио.

Также ректор пообещал "активно работать" и рассказал, что "сегодня уже есть конкретные шаги, которые будут предприняты для эффективного решения этой проблемы". "Повторюсь, я считаю, что действовал ответственно и оперативно по всем сигналам, которые у меня были", - подчеркнул он.

"Я ничего не скрывал, ничего не заметал под ковер, как было сказано, я считаю это клеветой", - сказал Пранис ранее в интервью программе "900 секунд", комментируя обвинения в сокрытии ситуации, направленные в его адрес.