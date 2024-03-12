Видео ⟩ Домогательства в Музыкальной академии: один из преподавателей отстранен, другой получил взыскание

"Мы призвали анонимные источники раскрыться и написать заявления. Должен сказать, что сейчас ситуация изменилась. В понедельник мы получили два сообщения, в которых упоминалось имя одного из преподавателей. По моему распоряжению этот сотрудник был отстранен от работы, не имея возможности общаться со студентами. Мы надеемся, что теперь будет проведено тщательное расследование совместно с Госполицией, за чем последуют доказательства, соответствующие последствия и наказание", - сказал ректор.

Пранис подчеркнул, что со своей стороны хочет сделать все возможное, чтобы ситуация полностью разрешилась. Отвечая на вопрос, является ли Марис Купчс одним из преподавателей, на которых поступили сигналы о сексуальных домогательствах, Пранис ответил, что академия не имеет права называть имена предполагаемых нарушителей. Ректор добавил, что один из преподавателей был отстранен от работы, а другой получил дисциплинарное взыскание

На вопрос о том, известно ли ему только об этих двух преподавателях или речь идет и о других, ректор ответил, что те, кто упоминался в программе Kultūršoks, идентифицированы не были. В программе никто не был назван по имени, также не были идентифицированы студентки, которые рассказывали о домогательствах, поэтому нет возможности выяснить, кто в это еще вовлечен. По словам Праниса, это большая проблема и необходимо обсудить, что делать с анонимными источниками и анонимной информацией.