Совет Музыкальной академии выразил недоверие ректору и призвал его уйти в отставку

После долгих обсуждений Совет Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) принял решение выразить недоверие ректору академии Гунтару Пранису и призывает его уйти в отставку.
Если ректор откажется уйти в отставку, призовет председателя Сената Илону Мейю как можно скорее рассмотреть это решение на внеочередном заседании Сената.
В Совете заявляют, что такое решение принято, чтобы снизить переживания среди пострадавших студенток, хотя члены Совета осознают, что это практически невозможно.
Члены Совета также полагают, что это решение поможет быстрее принять необходимые меры для предотвращения любых случаев сексуального насилия в JVLMA. По мнению Совета, это решение поможет быстрее восстановить репутацию JVLMA.
Совет JVLMA впервые узнал о сексуальном насилии в академии в четверг, 7 марта, когда был показан анонс сюжета программы Латвийского телевидения Kultūršoks, но более полную информацию получил во время передачи 8 марта.
Совет подробно ознакомился с действиями ректора, которые оказались "многочисленными, но неэффективными".
Совет JVLMA считает, что институциональная ответственность JVLMA в отношении сексуального насилия должна быть коренным образом изменена, а также необходимо ввести и сделать обязательным для всех преподавателей и сотрудников JVLMA свод правил процедуры, соответствующий западным стандартам.
RUS TVNET уже писал, что в субботу, 9 марта, JVLMA обратилась в полицию в связи с информацией о насилием в отношении студенток со стороны преподавателей.
Преподавателям, которые совершают подобные действия против своих студенток, нет места ни в JVLMA, ни в латвийской музыке, подчеркнул ректор JVLMA Пранис.
Как сообщили представители учебного заведения, JVLMA и ее ректор выступают против неэтичного поведения, против дискриминации, против любого вида сексуального насилия при любых обстоятельствах и ситуациях, сказано в заявлении вуза.
"Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим ученикам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.
JVLMA еще раз призывает всех предполагаемых жертв и пострадавшую сторону обратиться к любым соответствующим лицам или учреждениям, которые могут помочь в решении этого вопроса. Это может быть ректор, кто-то из бюро ректората или преподаватель академии; это могут быть правоохранительные органы, омбудсмен; это могут быть лица, поднимающие тревогу.
"Прошу делать это незамедлительно! JVLMA и я как ректор лично позаботимся, чтобы ни одно заявление не осталось без соответствующего внимания и действий и чтобы наши студенты получили всю возможную защиту. Преподавателям, которые осуществляют такие неадекватные действия по отношению к своим студентам, нет места ни в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ни в латвийской музыке", - отметил Пранис.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.
В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.
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