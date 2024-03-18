Один из членов Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны продолжает экспорт в Россию

В прошлом году федерация приняла в свои члены предприятие, которое до сих пор треть свой продукции экспортирует в Россию. Также высказывались подозрения, что федерация искусственно увеличивает число членов, принимая в свои ряды компании, деятельность которых на самом деле не связана с оборонной промышленностью.

11 лет назад LDAIF была основана именно с этой целью - развивать в Латвии производство товаров для оборонной промышленности. Вскоре после создания федерация подписала договор о сотрудничестве с Министерством обороны и работает как посредник между предприятиями и министерством, организуя выставки и участие латвийских предприятий в международных проектах.

Летом прошлого года LDAIF также получила 106,7 тыс. евро из госбюджета, чтобы способствовать включению латвийской оборонной индустрии в планы развития военного потенциала НАТО и Европейского союза. Однако именно слишком формальная оценка потенциальных членов перед их приемом и искусственное наращивание численности членов федерации, чтобы математически увеличить их общий оборот, стало причиной упреков в адрес руководства федерации, после чего в организации произошел раскол.

В ноябре прошлого года из нее вышел один из учредителей и один из крупнейших партнеров Министерства обороны в сфере инноваций - компания LMT.

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